疫情封控與房市下滑拖累中國經濟放緩 彭博估年底降息機率增

疫情封控、房市下滑讓中國經濟面臨下行風險，彭博亞太區首席經濟學家舒暢指出，中國政府祭出多項刺激措施拉抬經濟成長，其中人行在 8 月中下調利率，預計今 (2022) 年底前將再次降息。

舒暢表示，中國經濟目前正面臨更大的下行風險，根據領先指標顯示，7 月經濟的疲弱情況持續至 8 月，疫情防控、房市走跌和電力短缺衝擊經濟表現，而隨著疫情持續、防疫限制措施擴大，都加劇中國經濟下行壓力。

根據經濟合作暨發展組織 (OECD) 日前發布的經濟綜合領先指標顯示，中國 8 月綜合領先指標下滑至 98.0，較前月的 98.2 下滑 0.15%，顯示經濟正喪失成長動能。

舒暢表示，中國經濟增速遠低於 2022 年官方 5.5% 的增長目標，全年增長 3.6% 的預期也面臨著下行風險。

舒暢指出，8 月採購經理指數 (PMI) 證實經濟在夏季期間繼續放緩，8 月官方製造業 PMI 從 7 月的 49.0 升至 49.4，顯示製造業陷入收縮，但速度略有放緩。

另外，8 月財新中國製造業 PMI 也進入收縮區域，官方非製造業 PMI 從上月的 53.8 降至 52.6，顯示服務業和建築業商務活動同步放緩。

舒暢進一步指出，受到越來越多的區域爆發疫情和防控措施，拖累消費並對生產和貿易造成干擾，7 月數據顯示房地產困境在惡化，在第二季 GDP 增長 0.4% 後，先前曾預計第三季 GDP 增長 4.5%，但目前這個預期正面臨更大下行風險。

舒暢認為，中國就業市場 7 月表現有所改善，但仍面臨相當大壓力，將威脅經濟成長前景，7 月城鎮調查失業率進一步降至 5.4%，較 4 月的高點 6.1% 回落，但高於五年平均水平 5.2%；相較之下，青年失業率達 19.9%，創下 2018 年該數據正式發布以來的新高。

舒暢認為，經濟重啟和政策刺激將會為勞動力市場帶來一定的支撐，但服務業的就業前景可能依然黯淡，青年失業率可能居高不下，影響消費力，為服務業帶來更大的下行壓力。