〈美股早盤〉市場靜待Fed公布最新利率決議 主要指數開高

市場靜待聯準會（Fed）公布最新利率決議與點陣圖，透過該圖表一窺 Fed 決策官員對未來收緊貨幣政策的持續時間與升息幅度，美股周三（21 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或 0.73%，那斯達克綜合指數漲逾 50 點或 0.48%，標普 500 指數漲近 0.7%，費城半導體指數漲逾 1%。

Fed 將於台灣時間周四（22 日）凌晨兩點公布利率決議，市場普遍預估將再度升息 3 碼（75 個基點），但不排除升息 4 碼（100 個基點）。

除利決議外，Fed 的點陣圖也備受市場關注，點陣圖反映 Fed 決策官員對未來升息路徑的預期，即將升息到何時或何種程度。Fed 主席鮑爾也將在最新利率決議公布後舉行記者會，屆時其發言論調也可能對市場產生重大影響。

有市場分析師指出，歷史經驗表明，在 Fed 公布利率決議後，美股可能會出現一波緩解反彈，在過去 6 天內，標普 500 指數與那斯達克 100 指數分別下跌 6.2% 與 7%。

地緣政治方面，俄國總統普丁今稍早發表談話，宣布動員預備役人員。與此同時俄國國防部長稱，俄國在實施部分動員令過程中將徵招 30 萬預備役人員。

普丁稱，特別軍事行動的主要目標仍是「解放頓巴斯全境」沒有改變。他還指責西方已經「越過所有界限」，警告那些對俄羅斯進行「核訛詐」的人，「風向可能轉到他們所在的方向」，並稱「如果俄羅斯的領土完整受到威脅，我們將使用手中的所有手段。這不是虛張聲勢」。

美元受到普丁言論影響走強，而歐元走弱，截稿前美元指數升至 110.42；與此同時國際油價走揚，11 月到期的西德州原油期貨上漲 2.28%，至每桶 92.69 美元、11 月到期的西德州原油期貨上漲 2.14%，至每桶 85.77 美元。美國 10 年期公債殖利率下跌 4 個基點至 3.53%。

其他消息方面，德國政府宣布將該國最大天然氣供應商 Uniper 國有化，避免能源危機發生。

截至台北時間周三（21 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨)

焦點個股：

通用磨坊 (GIS-US) 早盤上漲 3.63%，至每股 78.15 美元

Cheerios 穀片製造商通用磨坊公司周三調升全年銷售和獲利財測，寄希望於售價上漲以及對其早餐穀物、零食和寵物食品的強勁需求。該公司預估 2023 會計年度內生性成長（organic growth）介在 6% 至 7%，先前預估為 4% 至 5%。

Stitch Fix(SFIX-US) 早盤下跌 5.31%，至每股 4.47 美元

線上購物與造型服務公司 Stitch Fix 盤前股價跌逾 10%，由於先前公布的第四季業績弱於預期，再加上下調第一季財測。該公司第四季每股虧損 0.89 美元，遜於分析師預計的每股虧損 0.63 美元；營收報 4.819 億美元，符合預期的 4.874 億美元。

Canaccord Genuity 將該股評等從「買入」（Buy）下調至「持有」（Hold），指出嚴峻的宏觀經濟環境讓該公司努力扭轉營運的局面更加複雜化。

超越肉類 (BYND-US) 早盤上漲 0.53%，至每股 16.11 美元

超越肉類（Beyond Meat）營運長拉姆西（Doug Ramsey）昨（20 日）被停職，原因尚他在上周六（17 日）涉嫌在一場爭執中咬了對方的鼻子，最終當場被逮。超越肉類表示，營運長一職將由生產營運資深副總裁尼爾森（Jonathan Nelson）臨時接替。消息傳出後超越肉類當日股價下跌 6%，周三盤前本延續頹勢走跌，但隨後轉漲 1.37%，每股暫報 16.25 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月成屋銷售年化總數預期預期 470 萬戶，前值 481 萬戶

美國 8 月成屋銷售年化月率預期 - 2.3%，前值 - 5.9%

美國上周（截至 9/16）EIA 原油庫存變動預期 216.1 萬桶，前值 244.2 萬桶

美國上周（截至 9/16）EIA 汽油庫存變動預期 - 43.1 萬桶，前值 - 176.7 萬桶

華爾街分析：

AJ Bell 金融分析師 Danni Hewson 表示，投資人對 Fed 下一步行動的預測太多，最終 Fed 做出的決定應該會給他們帶來一些安慰。如果 Fed 按照原定計畫再次升息 3 碼，市場可能會有所反彈，部分原因是消除投資人對升息 4 碼的擔憂消除。

Interactive Investor 投資主管 Victoria Scholar 表示，交易員因預期 Fed 今晚的聲明而持有空頭部位，今天他們正在平倉，避免任何事件風險。

Janus Henderson Investors 投資組合經理 Ales Koutny 表示，俄烏衝突升級將影響全球市場，加深能源與食品危機，同時也讓風險資產承壓，不過美元將繼續受益，因為從地理角度看，美國是獨立的，而由於其經濟構成，美國的彈性更強。