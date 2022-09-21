鉅亨美股雷達：市場關注利率決議 福特市值一日蒸發70億美元

美股重要看點：

市場關注即將發布的利率決議。美國 10 年期公債殖利率來到 3.538%。美股期貨週三 (21 日) 上升，道瓊期貨漲 0.29%，標普 500 期貨漲 0.25%，那斯達克 100 期貨漲 0.04%。

美國聯準會 (Fed) 將在美東周三午盤 (台灣 22 日周四凌晨 2 點) 公布決策。分析師普遍預計升息 75 個基點，但有些人認為 Fed 將升息 100 個基點。如果成真，這將是 40 年來最大幅度的升息。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，期貨市場目前預估 Fed 本周最可能升息 3 碼，升息 4 碼 (100 個基點) 的可能性僅 18%。

但即使這樣可能還不夠，富國證券宏觀策略主管舒馬赫 (Michael Schumacher) 指出，雖然他預計 Fed 升息 75 個基點，但他會主張升息 150 個基點，因為他相信利率還會繼續走高。

Raymond James 投資長 Larry Adam 預測，Fed 到年底前還會再有一次 3 碼的升幅，使今年年底的利率達到 4%。

由於今年每次宣布升息當日的美股都上漲，有分析師預測 9 月也將上演同樣劇碼，DataTrek 研究公司共同創辦人 Nicholas Colas 周二 (20 日) 表示，彙整道瓊市場數據可發現，今年前四場決策會議——分別為 3 月 16 日、5 月 4 日、6 月 15 日、7 月 27 日，標普 500 指數當日分別上漲 2.2%、3%、1.5%、2.6%。

這位投資老將說：「今年每逢 Fed 周三宣布決議的當天，標普 500 指數的五日內平均單日投報率都可達到 1.8%，也會出現最佳勝率。當然，我們無法保證本周三也會出現同樣情況，但如果交易員預先以此方向布局，也不讓人意外。」

美股本周開高，標普 500 指數周一收盤上漲 0.7%，但周二再度因 Fed 再次激進升息的可能性而下跌 1.1%，道瓊工業指數、那斯達克綜合指數周二也分別收黑 1% 和 0.9%。

俄烏戰爭方面，俄羅斯總統普丁周三（21 日）宣布已簽署局部動員令，表示只有預備役公民才會被徵召，並聲稱西方國家欲摧毀俄國，凸顯烏克蘭戰局升級。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 8 月成屋銷售年化總數 (萬戶)，預估 462，前值 481

美國 8 月成屋銷售年化月率 (%)，前值 - 5.9

重要個股動態：

福特汽車 (Ford) 預告通膨將導致第 3 季成本額外多出 10 億美元，周二 (20 日) 收盤暴跌逾 12%，創 11 年來最大單日跌幅，市值一口氣損失約 70 億美元，同業通用汽車 (GM) 也下挫。分析師擔憂汽車業者可能需要更多時間，才能從供應鏈問題中復原。

福特 (F-US) 周一盤後發布第 3 季初步財報，並提及缺料和通膨問題，導致周二收盤暴跌 12.3% 至每股 13.09 美元，在標普 500 指數中敬陪末座。FactSet 資料顯示，這是福特自 2011 年 1 月 28 日以來最大單日跌幅，當年福特曾因財報不如預期重摔 13.4%。

F 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

天風國際證券分析師郭明錤週二 (20 日) 發布 iPhone 14 趨勢預測，預估今年下半年 iPhone 14 Pro 系列將佔 iPhone 14 整體出貨量 60–65%，而其中 iPhone 14 Pro Max 最熱銷。

郭明錤於報告中提到，蘋果 iPhone 14 Pro 機型在 2022 下半年將佔 iPhone 14 系列出貨量 60–65%，高於先前預估的 55–60%，而 iPhone 14 Pro Max 佔整體 iPhone 14 出貨量約 30–35%，成為最受歡迎的 iPhone 14 機型。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Spotify (SPOT-US) 周二 (20 日) 宣布，美國用戶現在將能夠購買和收聽超過 30 萬種不同的有聲讀物。

Spotify 進軍有聲讀物領域，嘗試打造「一條龍式」的各種音頻商城。根據第二季財報，Spotify 在 2015 年推出播客 (podcast)，目前擁有 440 萬個播客節目。

Spotify 的副總裁兼有聲讀物和門控內容全球負責人 Nir ​​Zicherman 表示，有聲讀物是「大量未開發的市場」，儘管有聲讀物在現有書籍市場的占比僅 6% 至 7%，但年成長率達 20%。