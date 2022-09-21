宏碁智醫AI篩檢軟體獲TFDA認證 累計取得七張醫材許可證

宏碁 (2353-TW) 集團旗下宏碁智醫 (6857-TW) 醫療產品布局再報捷，今 (21) 日宣布與臺大醫院合作開發的 VeriSee AMD 眼科 AI 篩檢軟體，獲衛福部食品藥物管理署 (TFDA) 核發許可證，為國內首個與年齡相關性黃斑部病變 (AMD) 有關的智慧醫材，也是公司拿下的第七張醫材許可證，後續將推廣至健檢中心等場域，可望為營運再添動能。

宏碁智醫產品線布局持續擴大，先前已推出針對糖尿病視網膜病變的眼科 AI 輔助診斷軟體 VeriSee DR，累計獲得六張國內外醫材許可證，目前也已導入台灣、泰國、印尼、菲律賓、越南、印度、香港等地逾百家醫療院所，這次與臺大醫院發表的 VeriSee AMD 則是公司拿下的第七張醫材許可證。

宏碁智醫說，根據國發會最新人口推估報告，台灣社會老化速度加快，2025 年就將進入超高齡社會，估 2025 年老年人口將達 468 萬人，占總人口數約 20%，而依世界衛生組織 (WHO) 統計顯示，隨著人口增長、結構老化，將會有更多人面臨視力損害的風險。

宏碁智醫進一步指出，老年性黃斑部病變 (AMD) 是造成老年人失明的主要原因之一，國內研究資料也發現，約有逾 1 成的老年人患有年齡相關性黃斑部病變，宏碁智醫為降低銀髮族視力退化風險、提升眼疾篩檢率，透過自身人工智慧與大數據分析專長，與臺大醫院眼科部謝易庭醫師攜手合作開發 VeriSee AMD(智視康)。

展望未來，宏碁智醫說，與臺大醫院擁有長期合作關係，未來將持續進行科技與醫療的跨域合作，從 VeriSee DR 到 VeriSee AMD，持續打造智慧醫療更多元的產品與服務，宏碁智醫 8 月營收達 191.4 萬元，月增 3728%、年增 838.2%，為掛牌以來單月新高記錄，累計今年前 8 月營收達 781.4 萬元，年增 73.7%。