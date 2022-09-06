宏碁小金雞8月營收 宏碁智醫寫新高、安碁資訊翻倍增

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 旗下小金雞陸續公布 8 月營收結果，其中，宏碁智醫 (6857-TW) 近期積極拓展海外市場布局，單月營收達 191.4 萬元，寫下單月新高紀錄，資安服務商安碁資訊 (6690-TW) 則持續受惠併購宏碁雲架構 (acer eDC) 效益帶動下，營收較去年翻倍增。

宏碁智醫 8 月營收達 191.4 萬元，月增 3728%、年增 838.2%，為掛牌以來單月新高記錄，累計今年前 8 月營收達 781.4 萬元，年增 73.7%，反映旗下眼科 AI 輔助診斷軟體 VeriSee DR(糖尿病視網膜病變) 布局發酵，目前已導入台灣、泰國、印尼、菲律賓、越南、印度、香港等地銷售。

安碁資訊 8 月營收則達 1.29 億元，月增 5.4%、年增 108.54%，累計前 8 個月營收達 10.01 億元，年增 98.05%，再創歷史新高，安碁資訊表示，併購宏碁雲架構後，整合雙方人力與技術能力，聚焦在企業資安服務量能，對營運績效有明顯的挹注效應。

安碁資訊進一步指出，隨著快速整合雙方資源與技術人員分工後，已建構雲端安全監控中心 (Cloud SOC)，今年 8 月也在台灣微軟 (MSFT-US) 年度合作夥伴大會獲頒微軟年度最佳 Security 合作夥伴，未來將持續攜手布局 Cloud Security 市場，合作推出 Cloud-SOC TDRS 威脅偵測與回應服務。

另一方面，反映整體經濟變化，智聯服務 (6751-TW) 8 月營收則達約 8822.5 萬元，月減 23.8%、年減 28.3%，為今年次低，累計今年前 8 個月營收達 8.72 億元，年增 9.6%，宏碁資訊 (6811-TW) 也月減 10%，達 5.45 億元，但仍年增 18%，累計今年前 8 個月營收達 48.71 億元，年增 20.8%。

建碁 (3046-TW) 8 月營收則達約 2.96 億元，月減 2.9%、年增 58.6%，在標案挹注下，單月營收仍維持高檔，累計今年前 8 個月營收達 21.97 億元，年增 48.1%。

宏碁近年強化布局多重事業引擎，觀察上月來自非個人電腦、顯示器事業營收已占約 26.6%，宏碁認為，多元事業成長引擎將可抵禦部分消費市場衰退影響。