宏碁Chromebook報捷 Q2奪泛歐市場冠軍

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (14) 日表示，根據最新市調機構資料顯示，旗下 Chromebook 產品線在泛歐市場表現亮眼，今年第二季分別在教育領域、商用領域、消費領域拿下 28%、44%、31% 市占率，居業界之冠，成為泛歐地區 Chromebook 市場銷售三冠王。

宏碁長期耕耘 Chromebook 市場，隨著遠距辦公、遠距教學趨勢持續推升電腦出貨量，宏碁今年也發表全新的 Acer Chromebook Vero 514，強化環保系列產品布局，擴大永續發展承諾。

營運方面，宏碁 8 月營收回升至 202.41 億元，月增 15.9%、年減 25.3%，累計今年前 8 月營收達 1884.2 億元、年減 7.9%，宏碁表示，面對產業逆風環境下，將持續透過建立多重事業成長引擎來強化營運韌性，旗下宏碁遊戲 (6908-TW) 昨 (13) 日也登錄興櫃市場交易。

另一方面，華碩 (2357-TW) 今日也宣布為縮短教育落差，將捐贈 70 台 Chromebook 給桃園仁和國中，協助校方結合數位科技與雙語授課，華碩資深業務副總經理楊長明表示，華碩長期關注學童教育議題，期待未來能持續透過科技助力，整合線上線下的綜效教學，成為雙語教育進程中的堅實後盾。

華碩 8 月品牌營收則跳升至 439.61 億元，月增 34.58%、年增 3.54%，累計今年前 8 個月品牌營收達 3197.98 億元、年增 4.78%，華碩表示，8 月已成功執行積極成長策略，未來將持續投資品牌價值及擴增出貨規模，建立長期競爭優勢。