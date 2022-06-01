宏碁智醫海外布局報捷 AI軟體醫材導入泰國、印度醫院

宏碁 (2353-TW) 集團旗下宏碁智醫 (6857-TW) 海外醫療布局再報捷，今 (1) 日宣布旗下眼科 AI 輔助診斷軟體 VeriSee DR(糖尿病視網膜病變)，正式獲泰國、印度等數家醫院導入眼科智慧醫材應用，可望提升糖尿病患者的眼睛照護品質。

宏碁智醫旗下眼科 AI 產品 VeriSee DR 目前已導入全台逾 80 家各級醫療院所，並取得台灣、泰國、印尼、菲律賓等地 FDA 醫材許可證，同時在越南、印度、香港拿到銷售資格，除台灣市場外，這次也正式在泰國、印度市場擴大落地應用，在當地數家醫院導入 VeriSee DR。

根據國際糖尿病聯盟 (IDF) 最新統計，泰國成人糖尿病盛行率達 8.3%，約 428 萬的成年人患有糖尿病，印度也有超過 7400 萬的糖尿病成人，盛行率達 8.3%，反映與日俱增的糖尿病患者人數已造成成年人口嚴重健康問題，且糖尿病友併發相關眼疾的風險較一般人高，若糖友血糖控制不好，容易造成眼病變。

宏碁智醫表示，未來將持續擴大 VeriSee DR 在海外市場的布局、糖眼篩檢領域的影響力，期盼能協助改善當地因眼科醫生不足的困境，此外，也將持續專注運用人工智慧、大數據進行醫學影像判讀，並與醫學中心、國際醫療產業進行跨領域合作，將人工智慧融入醫療場域。