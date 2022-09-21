歐盟商會：中國將意識形態凌駕經濟 削弱歐企投資信心

中國歐盟商會周三 (21 日) 表示，作為全球投資重鎮，中國採取缺乏靈活性且不合理的防疫政策，讓政治目標凌駕在經濟目標之上，已導致歐洲企業失去信心，恐促使企業撤離中國，轉移投資陣地。

疫情爆發以來，中國始終堅持「清零」政策，動輒採取封城、封區的嚴厲管控措施，導致在當地設廠的外商公司被迫停工停產，嚴重影響全球經濟。雖然過去兩年的嚴厲手段，幫助中國經濟快速自疫情衝擊復甦，但也和全球日益寬鬆的防疫政策形成強烈對比。

中國歐盟商會會長 Joerg Wuttke 表示，雖然目前只有部分小規模企業離開中國，但防疫封控和業務不確定性，已導致中國成為一個封閉、與眾不同的國家，這可能會驅使歐洲企業撤離當地。

Wuttke 說：「我在這裡陸陸續續待了 40 年，從來沒有看過這種事情，意識型態決策突然間變得比經濟決策還要更重要。」

Wuttke 沒有具體說明意識形態的部分，僅表示中國的防疫措施反映出該國正在遠離全球其他地區，即使曾和中國官員多次對話，仍無濟於事。

除了疫情之外，商會指出，國營企業改革停滯不前、在中國的歐洲公民外流、出差防疫限制以及商業政治化加劇等因素，也一併削弱在中國的投資吸引力，越來越多企業希望轉移投資陣地。

根據商會文件，2020 年歐盟對中國的海外直接投資 (FDI) 較前一年下滑 11.8%。

報告指出，雖然仍有知名跨國企業準備大舉投入數十億美元在中國發展，但 FDI 的下滑趨勢不太可能出現逆轉。