調查：清零政策動搖信心 近四分之一歐洲企業考慮移出中國

一項調查顯示，由於中國對新冠病毒的嚴格防疫政策，許多歐洲公司正在重新審視其在中國的投資，近四分之一的歐企更表示，考慮會將投資由中國轉移出去。

中國歐盟商會周一 (20 日) 發布的報告顯示，約 23% 的受訪企業正在考慮把現有或計畫的投資遷出中國。這項調查在 2-3 月進行，並於 4 月進一步追蹤，當時上海仍處於封控狀態，吉林等地的防疫措施也擾亂了商業活動。

根據商會的調查，中國的清零政策重創了企業，擾亂了供應鏈。60% 的受訪者表示，在中國開展業務變得更加困難，這在很大程度上是防疫限制所致。

中國歐盟商會副會長 Bettina Schoen-Behanzin 說：「我們希望中國真的醒來，找到擺脫這種清零策略的方法，因為它會造成巨大的不確定性，這肯定不利於投資。」

調查顯示，92% 的成員公司受到供應鏈問題的打擊，四分之三的成員公司表示，他們的經營受到防疫封控的負面影響。

烏克蘭戰爭也影響了信心—三分之一的受訪公司將地緣政治緊張局勢，列為中國市場吸引力下降的一個原因。

考慮轉移投資的受訪企業裡，約 16% 表示在考慮遷往東南亞，18% 表示在考慮遷往亞太其他地區。說考慮歐洲的約占 19%，考慮北美的約占 12%，考慮南亞的約占 11%。

中國已開始放鬆一些防疫措施，但經濟復甦勢頭喜憂參半。5 月份，工業增加值意外成長，但消費支出和房地產市場繼續萎縮。由於北京繼續依靠封控等限制措施來遏制疫情，今年餘下時間的前景仍然不明朗。

歐盟駐華大使鬱白 (Nicolas Chapuis) 表示，雖然企業尚未離開，但他們正在推遲決策，因為每個人都在等待中國退出清零策略。