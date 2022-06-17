美駐華大使：中國清零政策恐持續到2023年初 並影響外企投資

美國駐華大使表示，中國嚴格的防疫「清零政策」可能會延續到明年，且極大地打擊美國和歐洲投資中國的積極性。

美國駐華大使伯恩斯 (Nicholas Burns) 周四 (16 日) 在一個線上活動中表示。根據中國政府發出的信號，清零政策可能會持續到 2023 年最初的幾個月。

然而，他警告，在政策放寬前，美國企業不願意在中國進一步投資。

伯恩斯表示，不少美企在上海這次的嚴格封控後，選擇離開中國，美國駐華大使館和上海總領館一度安排了 80 名領事官員全天候運作，協助「想要離開、需要水和食物、需要醫療」的美國公民。

他還說，目前無法判斷中國越來越「咄咄逼人」的政府，會將這個國家的經濟帶往何處。例如，在是否會繼續整頓科技等行業的問題上，北京釋放了矛盾的信號。

伯恩斯補充說，儘管中國市場對外國公司來說太重要了，無法完全離開，但當地商會的調查和對話表明，由於不確定性，特別是在新冠疫情旅行規則方面的不確定性，讓公司無法確定進一步投資。

伯恩斯說，中國對疫情採取的嚴格態度，也限制了美國官員與中國同行進行面對面會談的次數，最近的高層互動只發生在中國境外。他說，這也阻止了國會議員來訪，他們不願意經 14 天隔離後，才能舉行一次會議。