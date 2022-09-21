四地舉行「入俄公投」 俄羅斯股市寫下烏克蘭戰爭以來最大跌幅

俄羅斯股市周二（20 日）收盤重挫逾 8%，寫下 2 月俄軍入侵烏克蘭以來最大跌幅，原因是在烏軍反攻後，克里姆林宮開始吞併佔領地區，烏克蘭四個地區宣布將舉辦「入俄公投」。

俄羅斯 MOEX 股市周二盤中暴跌 11%，終場重摔 8.8%，為 2 月 24 日以來最大跌幅，當日表現全球吊車尾。

俄股之所以湧現賣壓，利空烏東地區所謂的頓內次克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）人民共和國，以及赫爾松（Kherson）和扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區，均宣布將在本月 23-27 日舉行「入俄公投」。

莫斯科任命的赫爾松領導人 Vladimir Saldo，亦在 Telegram 輸誠，表示願成為俄國的一部分，更稱這將是「歷史正義的勝利」。目前俄軍控制赫爾松 95％地區。

前俄國總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示，頓巴斯地區（Donbas）全民公投將徹底改變俄國未來數十年發展方向，因為公投結束後，新領土併入俄國，世界地緣政治轉變將不可逆轉。

Brown Brothers Harriman & Co. 貨幣策略部門主管 Win Thin 說：「烏克蘭和西方國家不可能承認這些公投，因此雙方關係可能持續緊繃，看不到外交解決方案。」

與此同時，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）呼籲俄國領導人普丁將佔領地區歸還烏克蘭，作為和平解決方案的一環，此舉顯示俄國進一步被國際社會孤立。

俄媒 Kommersant 並報導，俄國政府計劃對礦業與大宗商品出口加稅。

ITI Capital 首席策略師 Iskander Lutsko 說：「周二俄股約 30% 跌幅源於政府可能對出口商加稅，70% 來自公投等地緣局勢因素。雖然這樣的跌勢預料不會維持太久，但俄羅斯市場可能持續承壓，因為地緣政治明顯轉變，導致股市壟罩負面情緒。」