超越肉類營運長涉嫌毆傷他人遭逮捕 盤後股價下挫逾6%

超越肉類 (BYND-US) 周二 (20 日) 發布聲明，營運長 Doug Ramsey 因涉刑案遭警方逮捕，公司已將其停職，立即生效，由製造營運部門高階副總裁 Jonathan Nelson 在過渡時期監管公司運作。

外媒周二報導，根據警方初步報告，53 歲的 Doug Ramsey 涉嫌上周六在看完阿肯色大學足球比賽後，因行車糾紛在 Razorback 體育場附近的停車場毆打一名男子並咬其鼻子而遭逮捕，警方控以恐怖主義威脅和三級毆打罪，當晚留置在華盛頓縣監獄，但周日已獲釋放。

Ramsey 自去年 12 月以來一直擔任超越肉類營運長，他遭逮捕的消息無疑讓近期業績萎靡的狀況雪上加霜，投資者更加質疑該公司長期成長前景。

超越肉類周二大挫 6.04%，收每股 16.03 美元，盤中觸及 15.97 美元的 52 周低點，且今年迄今跌幅達 75%。

在加入超越肉類之前，Ramsey 在泰森食品 (Tyson Foods) 服務 30 年，主要監督其家禽類和麥當勞的業務。超越肉類也在他上任後成功推出一些產品或創舉，尤其是與速食公司的合作，例如 Taco Bell 母公司 Yum Brands。

Ramsey 和超越肉類均沒有回應媒體的置評請求。