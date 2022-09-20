通膨擊垮植物肉產業 超越肉類股價創新低

超越肉類 (BYND-US) 周一 (19 日) 股價觸及史上低點，連續 5 日走低並拖累其他植物肉個股，因為通膨令消費者避買高價產品。

超越肉類周一最終收低 6.72% 至每股 17.06 美元，盤中觸及 17.05 美元史上低點。根據道瓊市場數據，超越肉類今年迄今已崩跌 74%，與 2019 年 7 月創下的 234.90 美元收盤高點相比，跌幅達驚人的 93%。超越肉類於 2019 年 5 月以 25 美元的價格上市。

其他同業如 Oatly Group (OTLY-US) 和 Calavo Growers (CVGW-US) 周一分別下跌 1.67% 和 0.74%，今年迄今則分別已跌 63% 和 18%。

植物肉業界的大敵──通膨

由於通膨對其消費者造成的壓力，超越肉類 8 月初公布的第二季財報不只虧損擴大、營收遜於分析師預期，並下修全年前景預期。

超越肉類執行長 Ethan Brown 在上回財報電話會議上表示：「今年第二季美國家庭的植物肉普及率連續萎縮，為 4 年多來首見，係因消費者極度在意價值，我們認為高通膨以及植物肉相對比動物肉高價，這兩點最為關鍵。」

通膨看來近期內不會快速消失。根據美國勞工部數據，8 月消費者物價年增 8.3%，住房、食品和醫療保健品類價格居高不下，尤其是食品成本過去一年來跳漲 11.4%，為 1979 年 5 月以來最大 12 個月升幅。

不僅食品價格普遍高漲，超越肉類的產品也比其他一般動物肉售價還要昂貴。執行長 Brown 上個月表示，碎牛肉的平均零售價為每磅 4.90 美元，而超越肉類的碎牛肉零售均價約每磅 8.35 美元。

Brown 說：「消費者面對高度通膨環境，雜貨購買力下降，要他們掏錢買相較高價的植物肉，真的很難。」