超越肉類跌逾3% 麥當勞結束McPlant試賣 全美推出恐成泡影

摩根大通表示，麥當勞結束在美國試賣 McPlant 漢堡後，該款漢堡使用的植物肉供應商超越肉類 (BYND-US) 周四股價一度大跌 6%

速食巨擘麥當勞 (MCD-US) 周四 (28 日) 證實， McPlant 漢堡試賣活動已如期結束，但無論是麥當勞或是超越肉類，均沒有宣布延長或增加試賣點的消息，也沒有向全美推出。

超越肉類股價今年迄今已下跌 53%，令其市值萎縮至 20.6 億美元，主因是雜貨銷售滯後，華爾街對該公司的長期成長機會轉為懷疑態度。

更甚者，超越肉類與餐飲巨擘合作的消息頻出，例如必勝客母公司 Yum Brands (YUM-US) 和麥當勞等，卻尚未進展成為這些餐廳的長期全美菜單品項。

麥當勞去年 11 月首次在全美 8 家餐廳試賣 McPlant 無肉漢堡，以了解該品項對其餐廚運作的影響。今年 2 月中旬，麥當勞將 McPlant 無肉漢堡推廣至約莫 600 家門市，以了解消費者對該品項的需求情形。

分析師研究報告稱，超越肉類的漢堡肉需求低迷。BTIG 分析師 Peter Saleh 曾在 6 月報告中寫道，加盟商表示，McPlant 的銷售額令人失望，大概僅預估值的低端甚至低於低端。

摩根大通分析師 Ken Goldman 周四報告寫道，一些麥當勞員工稱該款漢堡並不暢銷，恐怕難以全美推出。

Goldman 報告寫道：「超越肉類今年營收成長的共識預期是 21%，明年再成長 25%，但我們認為，倘若缺少麥當勞在美國推行，恐怕難以達到這樣的成長率。」

麥當勞和超越肉類在 2021 年初宣布為期 3 年的合作計畫。麥當勞已開始在一些國際市場販售 McPlant 漢堡，包括瑞典、丹麥、奧地利、荷蘭和英國。超越肉類執行長 Ethan Brown 5 月表示，McPlant 在英國和奧地利相當暢銷。

超越肉類預定 8 月 4 日收盤後公佈第二季財報。近時確認，超越肉類周四下跌 3.11%，收每股 31.43 美元，盤後續跌 0.29%，報每股 31.34 美元。