正面再槓亞馬遜！Spotify有聲讀物美國初登場 打造一條龍音頻商城

Spotify (SPOT-US) 周二 (20 日) 宣布，美國用戶現在將能夠購買和收聽超過 30 萬種不同的有聲讀物。

Spotify 進軍有聲讀物領域，嘗試打造「一條龍式」的各種音頻商城。根據第二季財報，Spotify 在 2015 年推出播客 (podcast)，目前擁有 440 萬個播客節目。

Spotify 的副總裁兼有聲讀物和門控內容全球負責人 Nir ​​Zicherman 表示，有聲讀物是「大量未開發的市場」，儘管有聲讀物在現有書籍市場的占比僅 6% 至 7%，但年成長率達 20%。

此舉也使 Spotify 與亞馬遜 (AMZN-US) 展開更直接的競爭。亞馬遜擁有 Audible 有聲讀物出版商，根據 Codex Group，Audible 公司在 2018 年以 41% 市佔率居產業領導者地位。同時，亞馬遜也販售自有品牌的電子書。其他產業競爭者包括蘋果 (AAPL-US)、谷歌 (GOOGL-US) 和與沃爾瑪 (WMT-US) 合作的樂天。

對有聲讀物有興趣的 Spotify 用戶可在其搜索、圖書館和主頁上的精選推薦中找到這些有聲讀物，且在播放鍵上標有需購買的圖示。在購買後，用戶可在有聲讀物中的位置添加書籤，控制播放速度並下載內容離線收聽。

Spotify 計劃在美國推出有聲讀物後，也將推向新市場並增加新功能。

然而，Spotify 周二仍收低 2.45% 至每股 97.26 美元。