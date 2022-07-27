〈財報〉用戶、廣告收入成長亮眼 Spotify第二季營收增逾兩成 盤前漲逾6%

串流音樂龍頭 Spotify 周三（27 日）盤前公布 2022 會計年度第二季財報，受惠訂閱用戶數量增加與廣告收入成長，營收年增逾兩成，優於市場預期，同時 Spotify 也對本季業績保持樂觀態度，儘管經濟前景堪憂。Spotify 盤前股價受第二季財報佳績提振漲逾 7%。

截稿前，Spotify(SPOT-US) 盤前股價上漲 6.43%，每股暫報 110.66 美元。

Spotify 第二季（截至 6/30）營收年增 23% 至 29 億歐元（約 29.4 億美元），遠超 Refinitiv 分析師預估的 28 億歐元；淨損報 1.25 億歐元，合每股虧 0.85 歐元，去年同期虧損 2,000 萬歐元或每股虧損 0.19 歐元。

用戶數據方面，第二季月活躍用戶總數成長 19% 至 4.33 億人，優於分析師預估的 4.28 億人，而高級訂閱用戶數年增 14% 至 1.88 億人，也超過分析師預估的 1.87 億人，主因是促銷活動與家庭方案的推出助攻。

營收細項方面，第二季訂閱業務的每位用戶平均營收成長 6% 至 4.54 歐元，已連續 4 季成長，得益於 Spotify 透過折價與新市場降價活動吸引用戶，而訂閱收入成長 22% 至 25 億歐元、廣告收入成長 31% 至 3.6 億歐元，廣告收入約占 Spotify 上季總營收的 13%。

Spotify 第二季自由現金流為 3,700 萬歐元，高於去年同期的 3,400 萬歐元與第一季的 2,200 萬歐元。自由現金流被許多投資人視為業績指標。

另外，Spotify 的 Podcast 數量大幅增加，從第一季的 400 萬個 Podcast 成長至 440 萬個，且第二季收聽用戶數量較去年同期大幅成長兩位數。

展望未來，Spotify 預估第三季月活躍用戶數量為 4.5 億人，而高級訂閱用戶為 1.94 億人，營收預估 30 億歐元。

Spotify 執行長 Daniel Ek 上個月曾表示將把招聘速度放慢 25%，這一跡象表明在利率與通膨不斷上升的背景下，該公司正在為可能的衰退做準備。