〈紐約匯市〉聯準會決策前 DXY拉升 瑞典克朗先揚後挫

隨著投資人為聯準會 (Fed) 大幅升息做準備，美元指數周二 (20 日) 拉升至近 20 年高點。瑞典央行率先宣布升息 4 碼後，瑞典克朗兌美元短線飆漲但無力上行，其後一路回落。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.41%，報 110.19，有望連續第五周上漲。

升息預期繼續提振美元走強。Fed 周二起展開為期兩天的決策會議，期貨交易員預估升息 3 碼的機率為 83%，升息 4 碼機率為 17%。此外，對利率較敏感的 2 年期美國公債殖利率一度升至 3.992%，是 2007 年 11 月以來最高水平，也為美元帶來支撐。

瑞銀 (UBS) 外匯策略師 Vassili Serebriakov 表示：「目前很難看到美元觸頂，短期動能正在推動美元需求，包含疲軟的風險情緒、對全球經濟衰退的擔憂、鷹派的 Fed 以及俄烏戰爭。」

他認為，美元將在美國通膨觸頂且全球經濟探底時走低，但目前還沒到那種地步。

瑞典央行周二一口氣宣布升息 4 碼，幅度超出預期，瑞典克朗兌美元一度飆漲，但未延續動能。截稿前，瑞典克朗兌美元重挫 1.14%，至 10.8930 瑞典克朗兌 1 美元，是 2001 年以來最低。

ING 外匯策略師 Francesco Pesole 說：「某種程度上，瑞典央行試圖提振克朗匯價，但失敗了，且並不意外。」Pesole 認為，隨著市場越來越關注歐洲能源和經濟增長前景，歐洲貨幣與央行政策之間的關係正在瓦解。

即使歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 表示接下來幾次會議將進一步升息，可能需要將利率升至限制經濟成長的水平，歐元仍未獲得支撐，兌美元匯價下跌 0.55% 至 0.9971 美元。

近期走勢低迷的英鎊再跌 0.5% 至 1.1376 美元。英國央行定於周四 (22 日) 公布利率決議，市場預期將升息 2-3 碼，但對確切升息幅度的看法仍存分歧。

日本央行也將在本周召開利率會議，外界普遍預估日銀將維持超寬鬆政策不變，包含將 10 年期公債殖利率維持在接近零的水平，以支持經濟復甦。

在央行堅守寬鬆政策立場之下，日元兌美元今年已跌近 20%。周二截稿前，日元兌美元貶值 0.32% 至 143.69 日元，延續過去一周的盤整走勢。

截至台灣時間周三 (21 日) 約 6:00 價格：