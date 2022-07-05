經濟瀕臨衰退 美股跌勢不止 末日博士：任何反彈都是「死貓反彈」

摩根大通經濟學家上周大幅調降美國經濟成長預期。第 2 季 GDP 成長預期從之前的 2.5% 調降至 1%，第 3 季 GDP 成長預期則從 2% 調降至 1%。

摩根大通日前發布的調查結果顯示，美國 1500 名中型企業的 CEO、財務長及其他高級管理人員對未來一年美國經濟前景持樂觀態度的比例，從去年同期的 75% 銳減至現在的 19%，為 2010 年以來最低水準。

在摩根大通調查中，71% 的高管說，成本上漲和通膨高漲是企業面臨的最大挑戰。80% 的高管表示會繼續調漲售價以減緩成本壓力。

受通膨、消費者信心等多重因素影響，美股上半年經歷不少「痛苦」，標普 500 指數創下近 50 年來最差上半年記錄，納指則跌近 30%。

不少觀點指出這樣的「痛苦」可能還沒完。

Horizon Investments 投資長拉德納 (Scott Ladner) 聲稱：「接下來美股可能還要跌 10%，上漲時機未至。市場迅速觸底需要 Fed 政策的轉變，但未來幾個月不可能出現這種情況。」「目前，市場普遍預計 Fed 將繼續升息以遏制通膨，而不是像 2008 年或者 2020 年那樣『撒錢』。」

另一方面，雖然美股今年來已經下跌很多，但是芝加哥期權交易所 (CBOE) 波動率指數 (恐慌指數 VIX） 仍低於以往熊市的水準，這或許意味著底部尚未到來。

此外，根據以往熊市的歷史，標普 500 應該會在 2022 年底前出現一些反彈。 但在經濟衰退的年份，情況就不一樣了，新的低點可能會接踵而來。

大摩策略師威爾森 (Michael J. Wilson) 指出，標普 500 指數需再下跌 15-20% 至 3 000 點左右，才能完全反映出經濟萎縮的規模。

盛寶銀行 (Saxo Bank A/S) 股票策略主管加恩瑞 (Peter Garnry) 認為，標普的底部位於其 1 月的歷史高點下方約 35%，意味著還有約 17% 的下跌空間。

被稱為「末日博士」的紐約大學經濟學家魯比尼也認為，美國正走向一場嚴重的衰退，這場危機可能導致股市進一步下跌 50%，任何反彈都是「死貓反彈」。