末日博士預測：停滯性通膨+債務危機 標普將暴跌50%

紐約大學經濟學教授暨有「末日博士」之稱的魯比尼 (Nouriel Roubini) 週四 (30 日) 撰文預估，下一次經濟衰退既會出現停滯性通膨，還會重現類似 2008 年的次貸風暴，導致標準普爾 500 指數暴跌 50%。

全球金融和經濟展望近月迅速惡化，標普今年迄今跌幅達 20.56%，創 1970 年以來最糟的上半年表現，魯比尼週四撰文以多個角度分析美股為何很可能會再暴跌。

魯比尼認為，聯準會出現了判斷失誤，導致目前極力追趕通膨曲線，無法保證能夠達成軟著陸 (圖片：AFP)

首先，通膨是暫時的還是更持久的？魯比尼稱這場辯論在過去一年裡一直很激烈，但目前基本上答案就是「通膨不是暫時的」，聯準會明顯出現判斷失誤。

第二，飆升的通膨究竟屬於「需求推動」下的良性，還是「供給停滯」下的惡性呢？雖然「寬鬆貨幣、信貸和財政政策」帶來的過度需求，以及「烏俄戰爭、供應鏈瓶頸、勞動力減少」帶來的供應因素都在其中，但現在人們普遍認為，供應因素發揮了越來越重要的決定性作用，這將導致停滯性通膨。

第三，經濟走向軟著陸還是硬著陸呢？停滯性通膨將讓聯準會實現經濟硬著陸的機會加大。聯準會主席鮑爾近日參加歐洲央行論壇時重申，俄烏戰爭和疫情的不確定性，讓聯準會的工作極具挑戰性，無法保證能夠達成軟著陸。

第四點，軟著陸是否會動搖聯準會鷹派決心？大多數市場分析師似乎認為央行將保持鷹派態度，但魯比尼表示不太確定。他認為，一旦硬著陸迫在眉睫，聯準會擔心經濟衰退和債務陷阱最終會退縮，接受更高的通膨，隨之而來的是停滯性通膨。

魯比尼警示，美國正走向 1970 年代式的停滯性通膨和重現 2008 年次貸風暴。 (圖片：AFP)

第五點是經濟衰退可能會持續多久？魯比尼警示，那些認為經濟衰退將是輕微的、短暫的或良性的，這是危險的天真。

他提到人們有充分的理由相信，下一次衰退將出現停滯性通膨和債務危機，目前私人和公債水平比過去高得多，從 1999 年的 200% 上升到目前的 350%，快速升息和美債殖利率飆升將讓高槓桿的殭屍家庭、公司、金融機構和政府陷入破產和違約，意味美國經濟正走向 1970 年代式的停滯性通膨和重現 2008 年債務危機。

最後一點是，美股將從熊市中反彈嗎？魯比尼研判，下一次經濟衰退既是停滯性通膨還伴隨金融危機，美股崩盤可能接近 50%。無論經濟衰退是溫和還是嚴重，歷史表明股市在觸底之前還有更大的下跌空間。在當前情況下，任何反彈都應該被視為死貓反彈，這不是逢低買入機會。全球許多問題都尚未解決，事情好轉之前會變得更糟。