瑞典央行稱通膨過高 一口氣升息100基點 超過預期

瑞典央行周二 (20 日) 宣布升息 100 基點，將主要政策利率提高至 1.75%，是近 30 年來最激進的緊縮舉措。本周一些央行陸續將做出利率決策。

瑞典央行升息幅度超過大多數經濟學家的預期，由於瑞典消費者價格連續 11 個月超出預期，官員們升級了應對措施。

央行發布聲明表示，飆升的通膨正在削弱家庭的購買力，使公司和家庭都更難規劃自己的財務狀況。

在央行宣布升息 100 個基點後，瑞典克朗兌歐元抹去了最初的漲幅。歐元兌瑞典克朗在震盪交易中基本持平，報 10.7960，先前在瑞典央行決定後不久一度跌至 10.7197。美元兌瑞典克朗上漲 0.3% 至 10.7653。

瑞典央行表示，需要進一步收緊貨幣政策，以使通膨回到 2% 的目標，並預測未來六個月利率將進一步上升。

官員們表示，通膨變得根深柢固的風險仍然很大，以貨幣政策確保通膨回落和穩定極為重要。現在需要採取比 6 月份預期更多的貨幣政策行動。

根據他們的新預測，到明年這個時候，該利率可能會升至 2.5%，這意味著將再收緊 0.75 個百分點。

瑞典 8 月份消費者價格通膨年率升至 9%，為 1991 年以來最高，超過了瑞典央行 6 月份的預測。

在監管全球 10 種交易最頻繁貨幣的央行中，瑞典央行與加拿大銀行是今年僅有的兩個曾經一次升息一個百分點的主要央行。

在瑞典央行之後，本周重頭戲是聯準會，料將升息 75 個基點，但一些投資者預測，聯準會可能會像瑞典那樣，採取更大幅度的升息。