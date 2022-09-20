加拿大央行升息策略奏效 8月CPI增速再放緩

受汽油價格下跌影響，加拿大周二（20 日）公布的 8 月通膨率連續第二個月下滑，優於市場預期，這一可喜的進展可凸顯出加拿大央行的升息舉措正在奏效，其未來貨幣政策也有喘息空間。

加拿大統計局（Statistics Canada）周二公布的數據顯示，8 月消費者物價指數（CPI）年升 7%，不僅低於市場預期的 7.3%，也低於 7 月前值 7.6% 與 6 月的 40 年新高 8.1%。扣除波動較大的 8 月核心 CPI 年增率從 7 月的 6.1% 下降至 5.8%，而 0.3% 的降幅創下自新冠疫情爆發初期以來最大跌幅。

按月來看，加拿大 8 月 CPI 月增 - 0.3%，市場預期為 - 0.1%，7 月前值為 0.1%；核心 CPI 月增 0%，前值為 0.5%。此外，加拿大央行 3 項關鍵通膨指標的平均值從 7 月修正後的 5.4% 歷史新高回落至 5.2%。

汽油、住房價格下滑成通膨降溫功臣

當局表示，這次 CPI 指數增幅放緩主要是由於汽油價格下跌與住房指數升幅放緩所致，但 8 月的通膨數據仍遠高於央行的 2% 目標。值得注意的是，加拿大 8 月食品價格指數年增 10.8%，創下 1981 年 8 月以來最大漲幅。

不過物價上漲速度仍高於薪資上漲速度，8 月加拿大平均薪資較去年同期成長 5.4%，當局表示，儘管加拿大消費者購買力有所下滑，但 8 月的差距較 7 月小。

另外近期經濟數據顯示，加拿大經濟已從上半年強勁態勢開始大幅放緩。8 月就業人數水準出乎意料連續三個月下滑，失業率從 4.9% 的歷史低點升至 5.4%，且經濟成長自 4 月來已經停滯。

未來升息幅度可望放緩

儘管 8 月通膨數據不太可能破壞加拿大央行對未來幾周進一步升息的押注，但通膨放緩表明央行提前升息正在替經濟降溫，需求放緩的程度足以迅速化解物價壓力，而無須大幅升息，讓利率進入限制性區間。

加拿大央行繼 7 月意外一舉升息 4 碼（100 個基點）後，兩周前再次升息 3 碼（75 個基點），將利率升至 3.25%，這是該央行有史以來最激進的升息周期之一，該央行已在短短 6 個月內將政策利率上調 300 個基點，而此次通膨降溫似乎透露央行政策奏效，緩解未來升息壓力。市場分析師認為，加拿大央行現在小幅升息可能是最好的選擇。

專家看法

Franklin Templeton Investment Solutions 資深副總裁兼投組經理 Michael Greenberg 表示，8 月通膨數據可能向加拿大央行暗示，升息已經開始奏效，但還遠未達到目標，不過降低其在 10 月大幅升息的風險，然而目前央行還有更多事情要做。

道明證券加拿大策略師 Andrew Kelvin 表示，從加拿大央行角度來看，這仍是一個高通膨環境，目前利率似乎受到限制，因此最安全的作法是放慢升息速度，重點是通膨預期的演變。

彭博經濟學家 Andrew Husby 認為，加拿大通膨率下降並不足以讓央行停止進一步升息，但強化央行升息速度可望低於夏季期間，再加上 8 月就業人數連續第三次下降與失業率攀升，預料加拿大央行在 10 月的利率會議上可能升息 2 碼（50 個基點）。