美國8月新屋開工率反彈 但建築許可證下跌

由於租金上漲推動了多戶住宅的建設，美國 8 月的房屋建設意外增加，但房貸利率飆升和居高不下的房價正在削弱對住房的整體需求。

上月新屋開工率反彈 12.2%，經季節性調整後年率為 157.5 萬套。7 月數據從前值 144.6 萬套調降至 140.4 萬套。經濟學家預測新屋開工率將達到 144.5 萬套。

對出租公寓的強勁需求正在支持多戶住宅建設，而不斷上漲的借貸成本使許多美國人無法擁有房屋。

聯準會 (Fed) 積極收緊貨幣政策已顯著削弱了房市，大多數指標均跌至 2020 年春季新冠疫情第一波期間的水平。相較之下，其他經濟部門如勞動市場，即使 Fed 試圖冷卻需求，但仍表現出令人難以置信的韌性。

預計 Fed 將在周三 (21 日) 連續第三次將政策利率上調 75 個基點。自 3 月以來，Fed 已將該利率從接近於零的水平上調至目前的 2.25% 至 2.50% 的區間。

房貸利率甚至走得更高。根據抵押貸款金融機構房地美的數據，上周 30 年期固定房貸利率平均為 6.02%，高於前周的 5.89%，自 2008 年 11 月以來首次突破 6%。

8 月未來房屋建築許可下降 10.0% 至 151.7 萬套。第 2 季住宅固定投資以 2 年來最大速度下降，導致該期間國內生產總值 (GDP) 連續第二季下降。

在今年底之前，房屋建築可能會一直處於不利地位。周一 (19 日) 公布的調查顯示，全國房屋建築商協會 (NAHB) 的富國銀行住房市場情緒指數在 9 月連續第 9 個月下跌。

調查發現，近四分之一的建商回報降低房價，超過半數建商提供激勵措施以促進銷售，包括調降房貸利率和免費公共設施。