NN投資夥伴：與企業互動以助其達成永續目標

許多企業，包括我們認為正在產生正面影響的企業，仍在和揭露重要訊息奮戰中，而且這些企業尚未被列入影響力數據庫裡。透過與這些公司對話，我們幫助他們改進報告並得以進入他們的資料庫；並提供支援以助其提高影響力分數。

在與企業互動時，我們發現參與 (engagement) 是一條雙向道。我們了解企業並促使他們擴大影響力和揭露這些資訊，他們也會更常向我們探詢關於影響力和永續性的建議。

在 NN 投資夥伴的責任投資團隊的協助下，我們在與企業對話和投票中發揮積極作用。責任投資團隊負責一系列的投資者參與項目，藉由與產業團體以及和其他投資者合作，就現代奴役制（指受威脅或暴力強迫從事某種工作，沒有報酬或報酬很低，對工作方式及內容沒有發言權）、氣候變遷、公正的能源轉型與更強大的公司治理等主題進行合作。

我們在 2021 年成功合作的其中一間公司 RWC Holdings PLC，是一家位於倫敦的翻譯、檔案存儲和提供在地化服務的企業，為電信、工程和生命科學等產業的公司提供服務。我們著重在提高其管理委員會的多樣性，以及其他 ESG 相關的主題，例如在高階主管薪酬中整合永續發展相關標準，以及提高其活動產生正向影響的透明度。該公司主要由女性員工組成 (約佔 65%），但其董事會的組成並未反映這一點。

2020 年，RWS 收購 SDL - 全球最大的語言服務商之一。次年，當 RWS 整合公司時，董事會增加三名成員，提高其性別多樣性，並根據我們的建議增加獨立董事的數量。當時 RWS 還推出多項多元化和包容性的措施，在我們與 RWS 管理階層的常態交流中得知，我們在提供發展方向指引時發揮了重要作用。

另一參與公司治理的成功範例為荷蘭半導體製造設備開發商和生產商 ASML Holding NV，目標是提高公司管理階層薪酬政策的透明度。我們的努力促使 ASML 在 2022 年 4 月底的年度股東大會上通過修訂後的薪酬報告和政策，主要變革包括通過減少目標的數目，以簡化管理階層的長期激勵措施。

ASML 也增加績效指標的透明度，在財報年度開始前公佈長期目標，讓股東詳細了解董事會成員的薪酬。變動薪資中 ESG 因子的貢獻度增加，特別是與提高芯片製造的能源效率和加強公司的性別多元化政策相關。

藉由定期與這些在我們投資組合的公司進行對話，可以引導他們實現更大的永續目標並擴大影響力。經由鼓勵公司提高在環境、社會和公司治理方面的表現，投資人的資金可以確保被用於建設更美好的世界。

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