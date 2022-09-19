〈電信頻譜超標〉中華電送合併案意見書 可重新整合救難使用

中華電送合併案聽證會意見書 可重新整合救難使用。(圖:中華電提供)
中華電送合併案聽證會意見書 可重新整合救難使用。(圖:中華電提供)

兩大電信合併案聽證會在即，電信頻譜超標問題持續受矚，繼中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂對外喊話，超標的頻譜應繳回再重新釋出；中華電今 (19) 日再向通傳會遞交「台灣大哥大擬合併台灣之星案」聽證會意見書，建議超標的頻譜可與相鄰的 800MHz 頻段整合規劃，進行公共安全與救難應變 (PPDR) 使用。

台灣大 (3045-TW) 合併台灣之星後，1GHz 以下頻寬合計達 60MHz，將比法定上限多出 10MHz。中華電呼籲主管機關，此合併案的低頻段關鍵頻率資源，需預作管控以免後續市場競爭失衡，要求合併案存續公司繳回 1GHz 以下頻段超標的 10MHz，並配合頻寬上限規定的調整辦理下次釋照，單獨釋出或連同相鄰頻段一併整體規劃釋出。

中華電建議，合併案低頻段超標繳回的頻率與相鄰的 800MHz 頻段整合規劃，提高 800MHz 頻段空間，活化 800MHz 頻段資源運用，初步估計可因繳回的 10MHz 而促成可能達 60MHz 的頻寬釋出，拉近台灣與國際低頻段頻寬的差距。

此外，800MHz 為國際普遍使用的行動通信主流頻段之一，目前在此頻段約 80MHz 頻寬中，有民生公用事業之智慧型讀表系統使用其中的 8MHz，另有部分頻率作為實驗網路頻率，供公共安全與救難應變 (PPDR) 專屬無線通信系統、民生公共物聯網申請使用，惟經過多年尚無具體推動計畫。

中華電強調，該合併案繳回低頻段而擴大的 800MHz 頻段，可釋出供行動通信使用，讓軍警消、海巡及交通醫療等關鍵基礎設施公私部門可快捷、有效、經濟的導入 PPDR，透過可即時傳送現場寬頻影像的 PPDR 通信系統強化火災、水災、地震，甚或騷亂、恐攻等緊急事件的救災效率，推升公共安全與救難應變系統能量。

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