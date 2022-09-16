〈電信頻譜超標〉井琪：法令規定是鐵律 頻譜若超標願意繳回

台灣電信業兩大合併案宣告進入新三雄時代，頻譜超標問題浮上檯面，遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (16) 日表示，法規規定屬於「鐵律」，若合併亞太電 (3682-TW) 後會出現頻譜超標，願意繳回多的頻譜。

根據法規，電信業者持有頻率低於 1GHz 以下、3GHz 以下及 6GHz 以下的頻寬，不得超過可供核配總頻寬的三分之一。井琪認為，為避免單一業者資源集中，因此該法令是「鐵律」。

此外，遠傳尚未宣布併購亞太電前、雙方僅進行共頻共網與與鴻海 (2317-TW) 股權交換時，NCC(國家通訊委員會) 就提到會出現頻譜超標問題，因此亞太電把 900M 頻譜賣給中華電信；中華電也因頻譜超標狀況承擔應有代價，此舉都是遵行法規。

井琪補充，遠傳若併購亞太電，依照原來的法規把釋出的頻譜總額當作分母，就沒有頻譜超標問題，但電信法轉軌後，對於頻譜分母認定更嚴謹，是以各業者競標到的頻譜總數當作分母，若根據此法規就會超過。

井琪強調，目前有與 NCC 進行溝通、表達意見，後續就尊重主管機關如何認定，若最終認定遠傳併入亞太電有超頻，會願意繳回多的頻譜，不心存僥倖。

據統計，1GHz 以下頻段共釋出 150MHz 頻寬，台灣大合併台灣之星後，1GHz 以下頻寬合計達 60MHz，將比法定上限多出 10MHz。遠傳合併亞太電後，雖然 1GHz 以下沒有頻譜超標問題，不過在 28GHz 仍多出 160M。

井琪認為，電信業者頻譜超標的位置不盡相同，同業合併後的超標頻譜位置屬於黃金地帶，相比之下，遠傳依法繳回的頻段視為偏鄉地區。

中華電董事長謝繼茂罕見對外喊話，多次重申多出的頻譜應繳回、重新釋出進行公開競標。對此，井琪認為，中華電信雖然有公股背景，但還是要保持競爭，可以理解對方是求公平的角度並遵循法規，對外所喊話的內容沒有很意外。