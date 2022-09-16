〈蘋果新機開賣〉新機支援衛星訊號、eSIM 電信商：法規開放將爭取

蘋果 (AAPL-US) 全新 iPhone 手機啟用衛星訊號，並增加 eSIM 功能、取消實體 SIM 卡槽，三大電信今 (16) 日表示，目前只有北美地區支援這兩大功能，若台灣法規有開放低軌衛星會積極爭取，至於 eSIM 因台灣用戶多使用實體卡，仍有法規與流程需要優化。

蘋果在秋季發表會上提到，iPhone 新機預計今年 11 月啟用衛星訊號 Emergency SOS，在沒有通訊與網路的空曠地區，讓 iPhone 與衛星進行連接傳送簡短的遇險訊息和位置等資訊，服務範圍先以美國和加拿大為主，未來則計畫擴展至更多國家。

未來台灣是否會跟進美加地區支援該功能，中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂表示，若有開放此功能就會提供，不過衛星通訊的建置需要多方溝通，可以提供的時程還在洽談中。

台灣大 (3045-TW) 商務長林東閔指出，衛星救援功能像是發號口令，透過手機內建發送訊號，不過此功能不能完全取代 4G、5G 網路，主要還是以遇到空難、山難時可以提供救援訊號。

遠傳 (4904-TW) 總經理井琪則認為，雖然持續關注相關資訊，但衛星與國防有相當關連，需要多方接觸，並非一廂情願就可以提供，加上與國際衛星接軌除了需要各方面促成機會外，能否落地都還要再談。

eSIM 功能方面，三家業者都認為，目前台灣使用實體卡的比例仍超過一半，加上消費者普遍認為，換手機、出國時直接換實體卡較方便。再者，電信屬於高度監管產業，儘管業者可以提供 eSIM 功能，但仍需要把法規與流程設計進行優化。

蘋果今年推出 3 款新 Apple Watch，除了首度增加體溫感測功能外，也加入車禍偵測、國際漫遊等功能，其中，國際漫遊適用全球超過 30 家電信業者，中華電是台灣首波支援的業者，預計年底前推出。