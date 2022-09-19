預計日元還會再貶？避險基金看跌押注升至3個月高點

避險基金持續增加日元看跌押注，達到 3 個月高點，因市場預期在全球其他央行爭相升息之際，日本將進一步受衝擊。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，上周槓桿基金增加 18,836 張淨空頭合約，為去年 3 月以來最大增幅。這些部位的出現，正逢市場經歷動盪一周，部分歸因於美國消費者價格指數高於預期，加劇了聯準會大幅升息的預期，與此同時，市場預計日本央行按兵不動。

日元兌美元今年以來已經下跌 20%，在 G10 貨幣中表現最差，因為美日利差擴大促使投資者拋售這個昔日的避險資產。

周一 (19 日) 日元兌美元仍下跌，報 143.45 兌 1 美元，跌幅約 0.4%。

本周進入「超級央行周」，利差預計將進一步擴大，因聯準會將至少升息 75 基點，甚至達到 100 基點，而市場壓倒性預期，日本央行會將維持利率在超低水準。

日本財務大臣鈴木俊一上周警告，會考慮一切可行手段，以支持日元不會過度波動。但與此同時，日本央行仍提高購債規模，壓低殖利率，這可能壓低日元走勢。

澳洲國民銀行駐雪梨策略師 Ray Attrill 表示，隨著美日殖利率差不斷擴大，出現對日元的投機性拋售是合理的，除非有某種情況阻止或逆轉利差擴大趨勢，否則日元可能會進一步承受賣壓。

盛寶資本市場市場策略師 Jessica Amir 認為，日元口頭干預的影響已經消退，但美元兌日元升至 145 可能引發日本當局的進一步擔憂。