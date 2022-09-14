日本財長暗示可能干預 央行進行匯率詢價 日元收復144關卡

隨著日元兌美元匯率跌至近 24 年低點，日本官員暗示可能干預，央行也有所行動，距離實際進場干預可能只差最後一步。

據《日本經濟新聞》報導，日本央行周三 (14 日) 在貨幣市場上進行了「匯率詢價」，此舉被認為是邁向干預的一步。與此同時，日本財務大臣鈴木俊一也表示，干預將是阻貶日元的選項之一。

美國周二公布的 8 月份 CPI 數據高於預期，人們押注聯準會將採取時間更長、力度更大的升息行動，從而增加了日元的下行壓力，周三最慘時曾跌至 144.965 兌 1 美元，再度逼近 145 關卡。

鈴木俊一表示，日元最近急貶非常令人擔心，如果這種情況繼續，就必須立即回應，並且不排除任何選項。

當被問及貨幣干預是否為政府的選擇之一時，鈴木說：「我們正在談論採取所有可用的選擇，所以這樣想是正確的。」

這是迄今為止政府官員在暗示可能進行貨幣干預方面最強烈的言論，但由於東京難以獲得 G7 夥伴的同意，市場認為實踐的可能性仍小。

不過，在相關舉動報導後，日元走勢反轉，兌美元重新突破 144 關口，當地時間 14:23 報 143.69，漲 0.59%。

內閣官房長官松野博一周三早些時候也表示，如果日元繼續過度波動，政府將採取必要行動。

他說：「我們最近看到貨幣市場在一些投機行為的推動下，出現了快速和單邊的波動，我們對過度波動極為擔憂。」