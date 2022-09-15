日本執政黨官員：貨幣干預難以阻止日元貶值

雖然日本政府表明，進行貨幣干預是應對當前局勢的選項之一，但即使是執政黨成員，也不一定看好此一行動的阻貶效果。

日元兌美元周四 (15 日) 仍維持在 24 年低點之上，日本政府周三發表迄今以來最明確的信號，表示他們對近期日元急速貶值感到不安，並準備進行干預。

執政的自民黨金融事務研究委員會負責人片山皋月表示，東京缺乏有效手段來應對日元下跌，單邊干預將受到限制。

日元這波急跌的主因，在於美國和其他地區的持續高通膨，迫使聯準會大舉升息，使美元具有顯著的利率優勢，日本仍持續寬鬆政策，更讓雙方利率分歧擴大。

片山是前財務省 (MOF) 官員，她表示，單獨的貨幣干預將很難有效阻貶，有鑑於升息將對 550 兆日元 (約 3.84 兆美元) 的銀行貸款產生影響，提高日本的超低利率也將很困難。

反對黨民主黨領袖玉木雄一郎同樣認為，升息對經濟弊大於利，他呼籲提供更多財政支持。

美元兌日元周四交易於 143.62 附近，日元漲約 0.3%。日本央行周三進行了「匯率詢價」，被視為是為干預預做準備。

分析師表示，匯率詢價只會給日元提供短暫的支持，因為東京可能難以獲得 G7 的同意以進行日元購買干預。

三井住友信託銀行市場策略師 Ayako Sera 表示，日元疲軟對面臨價格上漲壓力的家庭預算造成了特別痛苦。若當前比較日元疲軟對經濟的影響，顯然更偏向負面。