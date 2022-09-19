法媒：歐洲夢想拿回數據主權

法國《世界報》(Le Monde) 在 9 月 11 日刊出一則「歐洲夢想著拿回數據主權」的文章，內容指出，在美國等國企業主導雲端、網絡等市場的情況之下，歐洲正企圖拿回數據主權、來重新獲得選擇和行動的自由。

該則文章作者提到，數據主權 (Data Sovereignty) 的關鍵在於掌控數據，事關今後經濟。如果不能將各種行為數位化，那麼工業規劃、經濟復甦、遏制氣候變遷等，都將難以持續。

諸多問題讓歐洲意識到，有必要實現在製造業和經濟方面的獨立。這也浮現一個問題，就是歐洲在戰略自主和製造業主權方面，是否有能力讓其保有或恢復對資訊和通信系統、特別是數據的掌控？而針對這項質疑，業界人士的答案是肯定的。

法國智庫主張走「第三條道路」，即帶有歐洲色彩的人文主義數位化，並透過價值觀來讓全球對它表示認可。

雲端服務供應商 OVH 執行長 Michel Paulin 指出，在未來，數據主權和能源一樣重要；關鍵是，一方面要考慮經濟和戰略層面，另一方面也要考慮地緣政治層面，而且還要考量倫理和民主方面的問題。

數據主權問題之所以受到歐洲關切，主因在於美國等國企業在雲端、網路等市場拿下主導地位，不論是通訊、遠距辦公和娛樂等用途的電子裝置、伺服器、軟體或是電商平台，絕大多數都不是歐洲企業所設計、研發或生產；另外美國科技巨擘的谷歌 (GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US)、臉書 (META-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 等，這幾家公司在所有應用程序和數據方面都有介入。

美國研究數據顯示，全球雲端市場在 2021 年只成長 34%，增長速度不如業界預期；也預測到 2027 年為止，雲端市場年均成長率為 40%。另外在歐洲市場，預測 2027 年的雲端市場規模將達到 2600 億美元，和電信市場的規模不相上下。也由於亞馬遜、谷歌、微軟共拿下 65% 的雲端市場，這也讓部分歐盟委員、業界人士和政策制定者感到震驚。

Oodrive 執行長 Stanislas de Rémur 質疑，「美國今天是我們的盟友，但明天仍會是如此嗎？」他認為歐盟企業若能團結一致、就能扳回局勢，美國幾家科技巨擘和歐洲本土企業的市占比率，將從 9:1 扭轉至 6:4。

最後， 該則文章的作者也強調，關於銀行、醫療衛生、企業和國家的數據，都應該儲放於值得信任、或有主權的雲端儲存系統之中，必須能確保數據私密性及獲取的規定來進行管理。