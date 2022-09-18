〈台東強震〉群創機台啟動保護性停機 台電全台電力系統正常運轉

台東池上 (18) 日下午 14 時 44 分再發生芮氏規模 6.8 強震，全台有感，且多地傳出樓倒、停電災情；對此，台電證實地震造成東部兩條 161KV 線路跳脫，但不影響供電，小範圍區域停電也正積極處理中，產業界方面，面板大廠群創 (3481-TW) 台南廠區部分機台啟動保護性停機。

台灣周末不平靜，繼昨 (17) 日晚間台東發生規模 6.4 強震後，今日下午再發生 6.8 強震，深度僅 7 公里，全台有感。

群創 (3481-TW) 指出，受地震影響，台南廠區部分機台進行保護性自動停機，正進行系統檢查中，部分廠區也進行人員疏散，目前人員安全，友達 (2409-TW) 則回應，持續關注、了解狀況，有進一步更新訊息會再說明。

針對地震引起多地停電，台電說明，經檢查後，目前核三廠 1、2 號機正常運轉，核二廠 2 號機正常運轉，全台電力系統皆正常運轉，雖然地震造成東部兩條 161kV 線路跳脫，但不影響供電。

台電指出，花蓮地區因地震引起饋線跳脫，造成共 7073 戶停電，另發生台北市中山區北安路 504 戶、新北市三重區中正北路 197 戶、台南市安南區郡安路 430 戶 (已復電)、台東關山地區海端鄉南橫利稻 362 戶及池上萬安、富興地區共 157 戶、與高雄市路竹區等地約百戶的小範圍區域停電，台電正積極派員處理中。

此外，台電也將在 18 日下午 16 時成立地震緊急應變小組。