〈台股盤前〉聚焦長榮減資掛牌 利率決策前夕市場觀望氛圍續濃

台股上周五 (16 日) 股匯雙殺，量增大跌 108 點，收 14561 點，周線連四黑。法人指出，本周進入全球超級央行周，美國 FOMC 利率決策將於台灣時間 22 日揭曉，台灣央行理監事會議隨後也將登場，預期會前市場觀望氛圍持續濃厚，指數波動空間大。

美股上周五全面收黑，三大指數並跌至近 2 月低點，其中道瓊與那斯達克指數同步下跌逾百點，僅費半指數逆勢收紅。

台東縣池上鄉昨 (18) 日下午 2 時 44 分發生深度七公里、規模 6.8 的淺層地震，不過，國內主要科學園區運作均不受影響，台積電、聯電、友達、群創等均表示生產正常，對營運無重大影響。

鴻海集團近來積極佈局第三代半導體，旗下竹科 6 吋廠已順利產出第一顆碳化矽元件，正進行車規認證，預計明年大量生產。

長榮迎接減資後首個交易日，每股參考價 187 元，內外資推估合理股價南轅北轍，520 元、160 元都有，市場密切恢關注長榮減資掛牌。

太陽能再傳政策利多。業界傳出，蔡政府為衝刺國內太陽能裝置達標，正研擬調升明年太陽光電躉購費率，以因應通膨帶來的影響，藉此刺激國內裝置意願，對太陽能廠元晶、聯合再生、茂迪、安集等業者來說，營運將直接受惠。

