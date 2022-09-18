〈台東強震〉財政部：因地震導致災損者可申請稅目減免

花東地區 17 日起頻繁地震造成民眾與店家財產損失，財政部今 (18) 日宣布提供包含所得、營業稅、貨物稅、菸酒稅等 9 類稅目減免，不論是個人或營利事業，只要檢附文件證明皆可向稅捐稽徵機關辦理。

財政部表示，包括綜所稅、營所稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅等 9 項稅目，可根據損失情況申請減免，以貨物稅為例，廠商的已稅或免稅貨物消滅或受損而不能出售者，可申請已納稅款退還或銷案。

另外，個人或營利事業因地震導致災損也可在災害發生後 30 日內檢附證明相關文件，向所在地國稅局、分局或稽徵所申請。

財政部表示，綜所稅災害申報損失總金額在 15 萬元以下可自行檢具損失清單及證明文件，由國稅局書面審核；營利事業所得稅災害申報損失總金額在 500 萬元以下者、受損標的物投有保險部分或可提供會計師簽證報告者，同樣由國稅局書面審核。

財政部表示，已責成稅捐稽徵機關秉持從寬、從速原則，主動協助及輔導受災納稅義務人申報稅捐減免，民眾可透過稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw）線上申請稅捐減免，如對災害損失稅捐減免規定或申報（請）方式有疑問，可就近向所在地稅捐稽徵機關查詢或於上班時間撥打免費服務專線 0800-000-321。