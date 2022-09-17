反對美對台軍售 中國制裁波音、雷神高層

中國外交部週五 (16 日) 宣布對美國波音、雷神科技高層實施制裁，理由是他們參與美國對台軍售案。

美國國務院 9 月 2 日批准向台灣出售 11.06 億美元軍事裝備，包括 6.55 億美元的雷達預警系統的升級與維護，以及 3.55 億美元的 60 枚魚叉導彈 (Harpoon missiles)，這是美國總統拜登上任以來第五度對台軍售，也是軍售總額最高的一筆。

中國外交部宣布對美國波音、雷神科技高層實施制裁 (圖片：AFP)

中國外交部發言人毛寧表示，美國對台軍售嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是《「八一七」公報》的規定，嚴重損害中國主權和安全利益，損害美中關係，以及台海和平穩定。

毛寧稱，為了維護中國主權和安全利益，中國政府決定對參與此次售武的雷神技術公司董事長兼執行長 Greg Hayes、波音防務公司總裁兼執行長 Ted Colbert 實施制裁。

毛寧稱，中方將根據形勢發展，採取一切必要的措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。

目前並不清楚中國對兩家公司高層制裁的具體內容與實施方式。

受到此消息和聯邦快遞發布衰退預警影響，波音 (BA-US) 週五下跌 3.70% 至每股 144.29 美元。雷神科技 (RTX-US) 下滑 0.48% 至每股 85.20 美元。