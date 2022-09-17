擠下貝佐斯 「印度煤王」阿達尼成全球第二大富豪

亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 長期雄踞全球第二大富豪的位置，但隨著科技股再度遭到拋售，在富豪排行榜被「印度煤王」阿達尼 (Gautam Adani) 身價一舉超車，落居第三。

阿達尼今年以驚人的速度累積財富，彭博億萬富豪指數顯示，這位印度首富的身價在周五 (16 日) 達到 1468 億美元，比貝佐斯略高 1900 萬美元，仍遠遠落後首富馬斯克的 2639 億美元。

阿達尼年初在富豪榜上排名僅第 14，他先在 2 月取代安巴尼 (Mukeshi Ambani)、成為印度首富，4 月成為億萬富翁，之後陸續超越「股神」巴菲特、微軟創辦人比爾 ‧ 蓋茲和 LVMH 集團董事長阿諾德 (Bernard Arnault)，是第一位擠進全球富豪榜的亞洲人。

阿達尼今年截至周五的財富共猛增 703 億美元，傲視所有富人，他的阿達尼集團 (Adani Enterprises) 本周股價站上新高，旗下一些公司從 2020 年迄今股價翻漲逾 1000%。

科技股賣壓沉重，讓貝佐斯今年來財富流失不少，第二大富豪寶座拱手讓人。(圖: AFP)

相較之下，貝佐斯大部分的財富來自亞馬遜 (AMZN-US)，在科技股殺聲隆隆下，亞馬遜今年來股價共下跌 26%，他的財富也隨之流失 455 億美元。

阿達尼今年 6 月滿 60 歲的阿達尼早前自大學輟學，希望搭上孟買 1980 年代初期的鑽石產業榮景，之後轉戰煤炭和港口運輸。他的集團近年觸角相當多元，涵蓋水泥、氧化鋁、資料中心、媒體甚至綠能，都和印度總理莫迪的長期政策方針相吻合

目前阿達尼集團擁有印度最大的煤礦、私人港口、機場營運商和都會區天然氣經銷事業，並有意成為全球最大再生能源生產商。

他在綠能和基建方面的投資，吸引 Warburg Pincus、道達爾能源 (TotaleEnergies) 等公司的資金，讓公司股價和個人財富扶搖直上。

但迅速擴張和一連串併購交易，讓阿達尼集團的債務水準大幅攀升，一些分析師提醒，該公司的股東結構不明，且少有分析師追蹤。阿達尼旗下某些公司的股價本益比達到 700 倍，比特斯拉 (TSLA-US)、亞馬遜等公司的約 100 倍還驚人。