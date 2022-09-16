盟立在手訂單近150億元 今年營收估增2成衝新高

自動化系統廠盟立 (2464-TW) 今年首度參與 SEMICON，副總裁林世東表示，受惠半導體、物流需求穩健成長，在手訂單近 150 億元，預期今年營收將創新高，明年也將維持成長，法人估，盟立今年營收年增 2 成，一舉重返百億元大關。

林世東指出，盟立將資安軟體、AGV 無人搬運車、STOCKERS 自動倉儲等，整合為自動化系統，以整廠方式導入半導體後段封裝、智慧倉儲物流等領域，目前新接訂單就有 60% 來自半導體，與過往側重面板領域已有明顯改變。

尤其隨著先進封裝成為延續摩爾定律的重要關鍵，不論晶圓廠、封裝廠、IC 載板廠皆大力投資，盟立也取得相關訂單，加上美系 IDM 客戶在東南亞建新廠，盟立也成為主力供應商，預期東南亞將是未來成長重心之一。

針對半導體成長力道放緩，林世東認為，由於盟立鎖定客戶群為全球頂尖大廠，客戶為維持未來競爭力，投資腳步並未停歇，且除了半導體外，如包材廠、零食大廠、電商等，也持續投入資本支出建新廠，都可望挹注明年營運。

盟立 8 月營收 9.52 億元，改寫 32 個月來新高，月增 0.1%，年增 13.3%，累計前 8 月營收 71.34 億元，年增 13.71%。