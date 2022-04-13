盟立半導體自動化系統接單旺 2027年前業績逐年攀升

自動化設備廠盟立 (2464-TW) 今 (13) 日召開法說會，財務長林芳毅表示，現今在手訂單穩居在百億元之上，其中，半導體自動化系統為公司營運發展重點，提供各類客戶整廠自動化系統，看好 2027 年前相關業績將逐年成長。

盟立在半導體領域，主要以高空走行式無人搬運車 (OHT)、晶圓載具儲存系統 (Foup Stocker)、無人搬運車 (AGV)、EFEM 及相關控制系統為核心，提供整廠自動化物流系統，主要鎖定封測、晶圓製造、ABF 載板、DRAM 與矽晶圓等產業。

依現今在手訂單來看，面板比重仍占大宗，約達 40%，半導體為 7%、智能自動化 44%、工業控制器 3%，以及資訊系統 6%，盟立看好，兩岸面板大廠皆為公司客戶，隨著新應用發酵、擴線等，帶動 FPD 自動化物流系統需求能見度提高。

盟立自 2021 年第四季起陸續接獲面板客戶訂單，預計將投入生產及組裝至 2023 年第二季，並預期至 2024 年面板自動化系統的訂單需求將持續保持穩定樂觀。

智慧物流方面，盟立已獲得大型電商平台、超商物流及 EMS 製造廠智慧物流的整廠系統整合訂單，預期今年將再跨入大型冷鍊物流系統，以及第三方 / 四方物流系統的開發與建置，看好 2025 年前，智能工廠 / 智能物流系統市場的整體需求將維持高檔。

展望後市，林芳毅也坦言，全球疫情發展及各國政府管制措施，影響部份生產活動，人力、設備投入及搬入進度稍有延後，另外，因疫情及俄烏戰爭影響，使得原材料價格上漲，漲幅也不少，控制器等主要零組件因晶片供貨短缺，交貨數量不足或時程延後，都是今年需克服的問題。