反制金融詐騙 證期周邊F4共同宣誓公布反詐策略

為反制金融詐騙，包括證交所等證期周邊單位動起來，證交所宣布將在 19 日與櫃買中心、期貨交易所與集保結算所等「證期 F4」共同舉辦「防範金融投資詐騙宣示儀式」活動。

證交所表示，當天記者會將呈現與會各單位以往對防範金融投資詐騙的各項努力成果，並公布未來如何運用各類媒體，將反詐騙宣導素材以短期、密集與多媒體管道方式向民眾宣導。

證交所指出，當天宣示儀式除了證期周邊單位董事長外，另將邀請金管會主委黃天牧、證期局長張振山、刑警局局長李西河，以及銀行公會、證券商公會、期貨商公會、投信投顧業公會、證基會及投資人保護中心等首長共襄盛舉。

根據金管會統計，從去 (2021) 年到今 (2022) 年 6 月 30 日止，銀行已從臨櫃攔阻 7525 件「疑似詐騙匯款」，一年半成功攔下將近 35 億元金額匯出，為降低網路詐騙，金管會也將強化三大管道，包括：網銀約定轉帳、防範人頭帳戶，並針對虛擬帳號加強管理。

金管會、銀行公會與警政署今 (13) 日共同舉辦「疑似詐欺境外金融帳戶預警機制啟動儀式」，宣布包含中華郵政等 36 家國內金融機構已在今年 7 月底加入聯防機制，舉凡臨櫃、網銀與 ATM 等通路，只要民眾要轉帳到疑似境外詐騙帳戶，銀行就會立刻收到警示，盼能在第一時間攔阻民眾遭詐騙。

此外，包含中華郵政等國內全體金融機構，必須在明年 6 月底前，全數導入潛在人頭帳戶的偵測風控系統。