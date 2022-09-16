台灣50納入永豐金、剔除力積電 外資投信操作不同調

外資今 (16) 日再度賣超，已連三天出脫台股，觀察個股操作，外資買超航空雙雄、續砍金融股；而前天中斷連 57 天賣超的投信，今天持續歸隊，逢低再加碼 30.49 億元。值得留意的是，永豐金納入、力積電則遭剔除臺灣 50 指數成分股生效，外資、投信在這兩檔個股操作完全相反。

外資賣超 174.14 億元；投信再度買超 30.49 億元；自營商賣超 48.17 億元，三大法人合計賣超台股 191.82 億元，造成台股週線連 4 黑，本週週線下跌 21.66 點。

臺灣 50 指數成分股調整於今日盤後生效，納入永豐金 (2890-TW)，刪除力積電 (6770-TW)，但是，外資卻逆勢操作大賣永豐金、買超力積電；而投信則隨著成分股調整順勢操作，買超永豐金、出脫力積電；其中，永豐金爆出 14.6 萬張巨量，投信大買 11.8 萬張，登單日買超之首，力拱永豐金股價逆勢上漲 0.25 元、以 18.45 元作收，創下今年 4 月 18 日以來收盤新高。

外資買超前 10 名，力積電 1.58 萬張、華航 1.15 萬張，為「唯二」獲買超超過萬張的個股，其餘依序為：正新、長榮航、緯創、榮運、飛宏、華南金、臺企銀、中鴻。

外資賣超前 10 名，永豐金 9.03 萬張、群創 2.44 萬張、聯電 2 萬張、台泥 1.74 萬張、台新金 1.33 萬張、華新 1.3 萬張、元大滬深 300 正 2 遭賣 1.26 萬張、中信金 1.12 萬張、國泰永續高股息 1.05 萬張、陽明 8038 張。

投信買超前 10 名，永豐金 11.86 萬張，其餘依序為：第一金、華航、聯電、中信金、友達、中鋼、亞泥、廣達、光寶科。

投信賣超前 10 名，力積電 2.82 萬張、緯創 1.08 萬張，其餘依序為：仁寶、台塑、華通、玉山金、中鴻、群創、京元電子、義隆。

自營商買超前 10 名，元大台灣 50 反 1 獲買 3.44 萬張、期元大 S&P 原油反 1 獲 3.09 萬張、新光金 1.13 萬張，其餘依序為：長榮航、國泰美國道瓊反 1、正新、飛宏、元大美債 20 年、元大 S&P500 反 1、國泰基因免疫革命。

自營商賣超前 10 名，國泰永續高股息 4.01 萬張、元大滬深 300 正 2 遭賣 2.85 萬張、元大高股息 1.54 萬張、元大台灣高息低波 1.51 萬張、期街口布蘭特正 2 遭賣 1.31 萬張，其餘依序為：國泰台灣 5G+、國泰智能電動車、中信關鍵半導體、富邦特選高股息、富時不動產。