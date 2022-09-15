小摩：聯準會下周升息100基點機率不高 小於三分之一

在高於預期的美國通膨數據出爐後，關於聯準會 9 月可能擴大升息的討論甚囂塵上，野村更是直接上調預期，預測下周聯準會升息 100 基點。

不過，摩根大通首席美國經濟學家 Michael Feroli 周三 (14 日) 發布報告認為，聯準會這麼做的可能性不高。

Feroli 在報告中說，雖說升息 100 基點的機率不會是零，但可能性將低於低於三分之一。「優秀的司機不會在靠近目的地時提高速度。」

目前，利率期貨顯示，投資者仍預計聯準會下周升息 75 基點，升息 100 基點的可能性僅為 29%。

Feroli 認為，聯準會若升息 100 基點，意味著聯邦基金利率最終將升至 5% 更高，他對此表示懷疑，由 8 月的 CPI 數據，許多人現在預計最終利率將在 4.50%-4.75 左右 %。

談到利率終值，Feroli 表示，還要觀察聯準會點陣圖及貨幣政策聲明。特別是，FOMC 將貨幣政策聲明視為與市場的主要溝通工具，最新聲明中的關鍵詞是「目標範圍的持續增長將是適當的」。Feroli 預測，隨著預期的最終利率接近，這一措辭將需要軟化。

最後，他警告，現在升息 100 基點，反而可能會強化投資者押注聯準會明年降息的想法，並使得聯準會想調整金融狀況來應對價格壓力的工作更加艱難。