英國8月通膨率意外降溫 但央行升息壓力仍在

英國國家統計局 (ONS) 週三 (14 日) 公佈的最新官方數據顯示，隨著油價下跌，英國 8 月通膨數據意外下滑，消費者物價指數 (CPI) 年增幅度降至 9.9%，低於 7 月近 40 年高點的 10.1%。

數據顯示，英國 8 月 CPI 年增率降至 9.9%，低於 7 月的 10.1%，並低於預測的 10.2%，為 2021 年 9 月以來首度下降。

ONS 認為，汽車燃料成本的下滑，是通膨降溫的主因。8 月份英國原料和能源投入價格月減 1.2%，2 年來首度下跌。

不過，儘管 8 月份通膨意外下降，英國仍需與通膨持續抗戰。數據顯示，8 月 CPI 為月增 0.5%，並且扣除能源、食品和菸酒的核心 CPI 年增 6.3%。

諮詢公司 Capital Economics 的首席英國經濟學家 Paul Dales 表示，英國總體和核心 CPI 通膨仍未觸頂。因此，央行將不得不繼續採行應對措施。

英國央行本月初將利率調升 50 個基點，是自 1995 年以來最大單次升息，以試圖控制失控通膨。央行並警告，隨著俄羅斯限制供氣透過零售能源價格產生影響，英國家庭實質收入將進一步下降，並在短期內進一步推升英國 CPI) 漲幅。

數據顯示，英國央行將在 9 月 22 日升息 75 個基點 (3 碼) 的可能性為 79%，這將是自 1989 年以來的最大升息，屆時利率將提升至 2.5%。

高盛經濟學家先前曾警告，如果天然氣價格持續攀升，明年年初英國通膨率很可能會超過 20%，且經濟衰退即將來臨。高盛也表示，預計英國經濟將從第四季開始衰退，到 2023 年整體經濟將萎縮 0.6%，比路透調查的增長 0.2% 更悲觀。