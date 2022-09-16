花旗：風險資產今年跌慘 美元是唯一藏身處

花旗集團 (Citigroup) 策略師周四 (15 日) 表示，隨著全球股債市迎來金融危機以來最糟時刻，被高估的美元是目前唯一的避險工具，看好美元指數 (DXY) 未來 3 個月再漲約 2%。

Jamie Fahy 和 Adam Pickett 在內等花旗總經策略師發布報告表示，今年全球股市市值已蒸發 23 兆美元，與風險資產的反向關係，使美元成為今年剩下時間唯一的選擇。

他們認為，必須讓美國經濟陷入深度衰退，才能帶動通膨率大幅下滑，這意味著在聯準會 (Fed) 調整貨幣政策以前，企業獲利和股票將呈現長期下滑趨勢。

今年全球股債市連袂走跌，且相繼墜入熊市，這讓投資人別無選擇，只能拉高現金部位。根據美國銀行 (BofA) 本月發布的基金經理調查，對股市的恐懼已使投資人紛紛撤離風險資產，並將現金部位推至 20 年來最高。

此外，本周美國公布 8 月通膨率意外攀升，更強化交易員對聯準會 (Fed) 下周大幅升息的押注，澆熄風險情緒的復甦火苗。

花旗策略師說：「在一個各國央行為了收緊金融環境 (不利於股市) 而大舉升息 (不利於債市) 的世界中，唯一的藏身之處就是現金美元，這使美元成為一種高利差、高品質的貨幣，可作為風險資產下跌時的避險工具。」

花旗預測，美元指數 (DXY) 將在未來 3 個月內達到 111.98，就目前來看還有約 2.1% 的上漲空間。轉折點預估會在明年到來。