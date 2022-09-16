Netflix廣告版訂閱方案有看頭 分析師：網路業最大催化劑

針對 Netflix (NFLX-US) 推出廣告版訂閱方案的策略，Evercore ISI 分析師稱其為「網路產業最大催化劑」，且因此調升評級，激勵 Netflix 周四 (15 日) 股價漲逾 5%。

Evercore ISI 分析師 Mark Mahaney 針對 Netflix「廣告版訂閱服務」和「帳密共享」的營收機會進行專門分析後，將其股票評級從「符合市場表現」調升至「優於市場表現」，目標價自 245 美元上調至 300 美元。

Mahaney 報告寫道，該公司的這些舉措，尤其是廣告版串流媒體服務是「可以重啟營收成長大幅加速的催化劑」，但華爾街尚未將這些舉措納入預估和股價估值。

Mahaney 認為，Netflix 目前訂戶流失率大多源於用戶對價格的敏感性上升，因此低價的廣告版訂閱方案可以吸引這些用戶回歸，同時推高利潤成長，以及 2024 年前營收增量高達 20 億美元。他補充，Netflix 打擊帳密共享的做法可望讓營收增加 5 億至 10 億美元。

此外，Netflix 股價今年下跌超過 60%，低門檻為長期投資者創造了「非常不對稱的風險回報美景」。Netflix 周四上漲 11.26 美元或 5.02%，收每股 235.38 美元。

然而，這樣的看法仍未說服華爾街。58% 的分析師給予 Netflix「續抱」評級，僅 29% 喊買，另有 13% 建議賣出。

Benchmark 分析師 Matthew Harrigan 周三重申其賣出評級，認為該公司抱持「不切實際的定價預期」。