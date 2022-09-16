美國鐵路勞資達初步協議 通膨魔鬼卻藏在細節中

全美鐵路罷工登場前夕，在拜登政府強勢介入之下，美國鐵路公司和工會代表週四 (15 日) 驚險達成一項臨時勞資協議，但表面上看似是緩解通膨壓力的好消息，也可能沒有看上去那麼好，分析師認為「魔鬼就藏在協議細節中。」

原先預計的全國性鐵路罷工最早會在當地 16 日午夜零點開始，一旦全美鐵路罷工，這將使本已緊張的供應鏈加劇，通膨壓力特別是與能源有關的壓力進一步惡化，因為鐵路在將石油從加拿大運輸到美國方面發揮關鍵作用。美國至少有 40% 貨物依賴鐵路運輸，估計單日經濟損失將高達 20 億美元。

目前美國通膨率仍徘徊在 40 年高點，美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 漲勢並未趨緩，更多加劇通膨的壓力是市場現在最不需要的。

為解除這場危機，拜登政府官員週三會見了工會和貨運鐵路公司的代表，與其進行 20 個小時的密集談判，敲定初步勞資協議，包括立即調高薪資、調整出勤和休假等。

在拜登政府強勢介入之下，美國鐵路公司和工會代表週四 (15 日) 驚險達成一項臨時勞資協議 (圖片：AFP)

拜登週四最新聲明中稱：「達成初步協議是美國經濟和美國人民的重要勝利。鐵路工人將獲得更好薪資報酬、改善的工作條件，以及安心的醫療費用。這項協議也是鐵路公司的勝利，能夠為該行業留住和招聘更多勞工，讓該行業將在未來幾十年繼續成為美國經濟支柱的一部分。」

美國鐵路協會 (AAR) 表示，新協議將對 2020 年至 2024 年期間工作的鐵路員工提供 24% 的薪資調幅，其中包括批准後立即平均支付 11000 美元。

儘管這份協議避免感恩節前和期中選舉前爆發經濟災難，但分析師認為即使表面上看上去的好消息，可能也不是那麼好。

NatAlliance Securities 分析師 Andrew Brenner 指出，這項初步協議包括立即提高 14.1% 薪資漲幅，未來還會調薪並提高獎金等，這些都會刺激通膨上升。

Brenner 警告：「避免全美鐵路罷工將付出巨大代價。」