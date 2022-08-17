通膨擋不住！泰MAMA泡麵製造商想漲價 遭商務部拒絕

多家泰國泡麵製造商週二 (16 日) 聯合向泰國政府請願，希望將 14 年凍漲的單包泡麵售價從 6 泰銖提高至 8 泰銖，因為生產成本過高侵蝕公司獲利，但遭到泰國商務部拒絕。

自 2008 年以來，泰國五家泡麵製造商一直以每包 6 泰銖 (約台幣 5 元) 的價格出售泡麵，不過，俄羅斯和烏克蘭爆發戰爭以來，小麥和棕櫚油價格飆升， 通膨率飆升至 14 年新高，泰國泡麵製造商近月來一直在泰國市場虧本銷售泡麵。

泡麵是低收入家庭的主食，在泰國被列入基本商品價格控制清單，製造商要漲價必須先得到當地政府的批准。

(圖片：Thai President Foods)

泰國泡麵第一製造商 Thai President Foods 生產的 MAMA 品牌泡麵全球聞名、長年列入全球泡麵排行榜人氣王之一。該公司經理 Pun Paniangvait 週二代表五家當地泰國製造商向泰國商務部致函：「我們都不想以更高的價格出售泡麵，因為每包 6 泰銖的價格已很有競爭力了，但大家都一致認為已經上升成本不會下降。」

Paniangvait 表示：「我們希望將售價提高到每包 8 泰銖，以應對不斷上升的成本。若當局不同意加價，生產商將不得不出口更多的即食麵予海外市場，以抵銷今年國內市場的損失。」

泰國商務部週二以調漲幅度太高，拒絕批准漲價申請。同時，泰國總理巴育 (Prayut Chan-o-cha) 受訪時仍語帶保留表示，這個問題需要共同考慮和討論。