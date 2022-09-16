不怕經濟衰退！分析師看好高收入年輕族群仍會灑錢 喊買Nordstrom

券商 Jefferies 分析師認為，高檔時裝零售連鎖店 Nordstrom (JWN-US) 的消費者較年輕且經濟能力更好，所以該零售商未來幾個月更有能力推升市占率。

Jefferies 分析師 Ashley Helgans 將其對 Nordstrom 的股票評級上調至「買進」，目標價自 21 美元上調至 24 美元。她的論點來自 Jefferies 的一項調查，該調查結果顯示，70% 的 Z 世代和千禧一代消費者未來幾個月內有大手筆治裝的計畫，而超過 60 歲的受訪者未來治裝計畫比率為 30%。

此外，與較低收入者相比，年收逾 10 萬美元的受訪者半數以上在時尚和鞋類上的花費相同或更多。

Helgans 表示，Nordstorm 的顧客收入較高，在經濟低迷時期帶來結構性優勢。

事實上，Nordstrom 最近一季銷售翻升 2 位數就是受到設計師產品需求的推動，看到這樣的成長，令 Rack 產品線中的高端品牌提供更多空間。

美國勞工統計局回溯至 1980 年代中期的歷史數據顯示，在過去的經濟低迷時期，最高收入家庭的年度支出並沒有大幅放緩。

無獨有偶，梅西百貨 (M-US) 表示，即使旗艦的梅西百貨陷入困境，但其豪華美容產品連鎖店 Bluemercury 仍「非常有活力」。Helgans 維持梅西百貨「買進」的股價評級，但將目標價從 30 美元下調至 23 美元。

相反，Helgans 將柯爾百貨公司 (Kohl"s) (KSS-US) 的評級下調至「續抱」，她雖然贊同全美廣設 Sephora 門市的策略，但稱目前的環境讓她處於觀望狀態，因為這會讓 Kohl"s 要花更久的時間才能提高銷售額和穩定利潤率。她將 Kohl"s 股票目標價自 40 美元調降至 29 美元。

Nordstrom 周四 (15 日) 上漲 2.17%，收每股 18.37 美元，今年迄今下跌近 19%。梅西百貨周四小升 0.48%，今年迄今仍跌逾 36%，柯爾百貨今年迄今下跌近 42%。

根據 FactSet 追蹤，大多數分析師將 Nordstrom、梅西百貨和 Kohl"s 評為「續抱」，分析師遲遲不願看漲的主要原因是經濟衰退消息與庫存壓力令人不安。

根據 D.A. Davidson 分析師 Michael Baker 的數據，零售總庫存年增 22%，且較疫情前 29% 的庫存水準還高，服裝方面的狀況更糟糕，庫存較去年同期增加 29%。

美國周四公布的 8 月零售銷售數據上升 0.3%，先前經濟學家預期該數據與前月持平，雖然該數據看起來正面，但 Baker 表示，不要靠經濟指標小變化就草率下結論比較好。