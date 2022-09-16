拜登下令加強審查外國對美投資 保護關鍵技術與供應鏈安全

美國總統拜登 (Joe Biden) 周四 (15 日) 簽署行政命令，強化對外國投資交易的國家安全審查，包含有可能讓中國等競爭對手國家取得關鍵技術，或是可能危及供應鏈和敏感數據的交易。

行政官員表示，拜登簽署的行政命令，並沒有擴大美國海外投資委員會 (CFIUS) 的職權範圍，而是加強 CFIUS 對於優先事項的關注，向企業點出哪種類型的交易可能會受到額外審查。

白宮解釋，本次行政命令聚焦「競爭或敵對國家」在美國的投資，當中特別受到關注的是供應鏈安全，以及外國投資是否會讓海外實體掌握關鍵的製造能力、礦產資源或技術。

根據白宮提供的說明概要，被視為可能影響美國國家安全的敏感領域包括微電子、人工智慧、量子運算、生物科技和先進清潔能源等。將清潔能源和適應氣候變遷的技術納入範圍，反映出能源安全的重要性日益提升，尤其是在俄羅斯入侵烏克蘭之後。

CFIUS 也將瞄準可能帶來網路安全風險的投資，並注意是否有外資或國家企圖併購同一產業的多家公司。

在拜登簽署行政命令前，白宮國家安全會議 (NSC) 官員 Peter Harrell 表示，CFIUS、出口管制和其他工具共同組成一個國家安全工具包，有助於提升國家競爭力並保持領先對手的優勢。

雖然沒有直接點名中國，但上述命令所針對的領域，與中國在追求先進技術方面的野心有關，這也是美國一直以來顧慮的一點。

面對政府的積極動作，美國商會和科技投資人均表示擔憂，認為此舉恐削弱美國在全球的影響力和競爭力。拜登政府官員對此回應，白宮仍在研究現有政策工具，包含是否應考慮較具針對性的規範。