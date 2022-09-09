白宮擬頒行政命令 審查美企在中國的科技投資

華爾街日報 (WSJ) 報導，拜登政府正研擬頒發一道行政命令，目的在限制美國企業在中國或其他敵意國家，投資先進技術。

知情人士透露，白宮希望在未來幾個月頒布這道命令，以審查美企的海外投資案並有機會阻止。

拜登政府原本希望透過立法加諸同樣的限制，但這道限制措施在今年夏天在審議美國競爭法的過程中被捨棄。白宮國安會 (NSC) 拒絕對此報導置評。

美國一些決策官員擔心，美商在中國的投資案，可能幫助中國在半導體、量子運算等重要戰略領域持續坐大。

但這道潛在的命令和之前多項立法提案，讓一些美國企業和投資人擔憂可能損害美國的經濟影響力，也有人主張在法律上將窒礙難行。

美國商會國際政策資深副總裁 John Myurphy 說：「管得太廣，可能限制美國政府資源，並且懲罰到美國勞工和企業。」他並指出，無論美國做了哪些努力，「敵意國家」仍會設法從其他地區取得技術。

據了解，白宮正在討論由哪個部會負責審查，以及擁有多大的權力。可能的人選包括財政部 (負責美國國內投資案審查)、商務部和國防部。

一些法律和政策專家表示，拜登政府最終可能只會規定企業必須揭露相關交易，但無法透過任何機制駁回交易。拜登政府也可能加強投資限制，例如要求某些交易內容須交付公眾審議。