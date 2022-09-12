日元連三日0.21字頭 台幣10萬換鈔一個月省5300元

日元兌新台幣匯價已經連三個交易日都落在 0.21 字頭，相較 8 月初高點 0.2314 元，若換新台幣 10 萬元，相當於一個月現賺超過 5300 元。銀行業者表示，適逢近期日圓貶值，打算年底前往日本旅行的民眾，可趁匯率低點分批換匯，並建議用網銀換比臨櫃更優惠。

日元今年猶如搭上失速列車，兌美元匯率上周貶破 144，續創 24 年新低，雖然近日有反彈，但還是在約 143 的歷史低價區震盪，連帶使得日元兌新台幣匯價也很疲弱，台銀牌告匯價在 9 月 7 日貶破 0.22 元、見到 0.21 字頭後，已經連續三個交易日都在 0.21 字頭低檔盤旋，今天為 0.2191 元。

以兌換新台幣 10 萬元來看，目前可換到 45 萬 6412 日圓，相較 8 月初高點匯價 0.2314，當時只能換到 43 萬 2152 日圓，今日換匯現賺 2 萬 4263 日圓，相當於新台幣 5316 元。

台新銀行表示，日本一直是國人首選的海外旅遊地區，隨著各國的入境政策逐漸鬆綁，日本近期宣布自 9 月 7 日起，每日入境人數將由上限 2 萬人提高至 5 萬人，並進一步放寬外國人以旅遊為目的入境日本；受疫情的限制，國人近兩年都未能出境旅遊，隨著國境日漸開放，民眾已對各式的出國行程蠢蠢欲動。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟說明，若要換匯建議可以使用網路 / 行動銀行，民眾可不受營業時間限制，隨時進行線上換匯。

另外，為了迎接年底解封的出國熱潮，許多網路／行動銀行都提前祭出多項換匯優惠活動，黃天麟表示，網銀換匯除了享有優惠的換匯匯率外，更可設定「匯率到價通知」，當匯率達到目標價格時能即時收到通知，立刻輕鬆換匯，出國前再至銀行的「外幣 ATM」提領現鈔即可，若旅程結束返臺後，民眾若仍有未用盡的日幣現鈔，亦可再輕鬆存入外幣 ATM，減少外幣現鈔的保管風險，更能賺取利息。