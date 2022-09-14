Fed將激進升息 亞股下挫、韓元泰銖貶逾1% 日本再祭口頭干預

美國的 8 月消費者物價指數 (CPI) 報告顯示通膨意外頑強，鞏固美國聯準會 (Fed) 下周升息至少 3 碼 (75 個基點) 的可能性，美股道瓊暴跌近 1300 點之後，亞股周三 (14 日) 早盤下殺，韓元、泰銖重貶，日元眼見又要挑戰 145 關卡，令日本官員再度祭出口頭干預。

MSCI 亞太除日本外指數在周二早盤下跌 1.3%，原物料為重要出口的澳洲 ASX200 指數暴跌 2.8%，日本日經 225 指數也重挫 2.7%。

美股歷經周二血洗之後，期指已恢復平靜，標普 500、那斯達克期指在截稿前都小漲超過 0.1%。

Mutual Limited 投資長 Scott Rundell 說：「市場對於我眼中只是稍微讓人意外的美國 CPI 報告有著劇烈反應。股債市暴跌，像被帶到校長室接受拷打。但現在美股期指已經穩定下來，今晚可能看到死貓式反彈。」

美國最新數據粉碎通膨觸頂預期，8 月消費者物價指數 (CPI) 年升 8.3%、月升 0.1%，高於市場預估，剔除波動較大的食品和能源價格的核心 CPI 年升 6.3%、月升 0.6%，也高於市場預期。這使市場完全定價 9 月升息 3 碼的可能性，甚至提高升息預測，認為 11 月也會等幅升息。

追蹤美元對所有主要貨幣 ICE 美元指數 (DXY) 前一夜跳漲 1.5%，到亞洲盤時段持穩。美元兌日元報 144.57 日元，接近 24 年低點，不過新興亞幣倒一地，韓元重貶 1.6% 至 1395.55 韓元，是 6 月以來最大貶幅，泰銖一度貶值 1.2% 至 36.686 泰銖，馬元也下滑 0.3%。

日本首席外匯官員神田真人說：「我們注意到，最近外匯市場的波動非常突然，我們將密切監控局勢，不排除以任何選項做出適當的回應。」他是繼上周的日本央行、財政部和金融服務局之後，最新一位祭出口頭干預的日本官員。